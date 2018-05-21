Минтруд приступил к обсуждению вопроса сертификации нянь

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Министр труда Максим Топилин заявил, что вопрос сертификации нянь в настоящее время обсуждается с ведомствами, в том числе с Минобрнауки (разделенном на министерство просвещения и министерство науки и высшего образования), поскольку необходимо выработать адекватный объем требований к этим специалистам.
В обсуждении вопроса сертификации нянь участие принимает, по словам министра, и Минздрав. При этом в ходе своего вступления на конференции Топилин отметил, что требовать от нянь обязательного медицинского образования не следует "ни в коем случае", поскольку "мы просто не найдем таких людей".
"Должны быть, с одной стороны, ответственные люди с определенными навыками, но при этом нужно внимательно смотреть, какой пакет этих знаний должен быть", — убежден глава Минтруда.