Минтруд приступил к обсуждению вопроса сертификации нянь

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Министр труда Максим Топилин заявил, что вопрос сертификации нянь в настоящее время обсуждается с ведомствами, в том числе с Минобрнауки (разделенном на министерство просвещения и министерство науки и высшего образования), поскольку необходимо выработать адекватный объем требований к этим специалистам.

"Важно найти баланс понятный, чтобы не было избыточных требований, но чтобы требования были такими, чтобы эта няня могла действительно оказать ребенку определенный уход. Нужно, чтобы вот эти требования были выработаны. Сейчас с Минобром… у нас есть поручение, проработать вот этот объем требований к тем людям, которые на этом рынке работают", — сказал Топилин журналистам на полях всероссийской конференции "Направление 2026", организованной "Единой Россией".

В обсуждении вопроса сертификации нянь участие принимает, по словам министра, и Минздрав. При этом в ходе своего вступления на конференции Топилин отметил, что требовать от нянь обязательного медицинского образования не следует "ни в коем случае", поскольку "мы просто не найдем таких людей".

"Должны быть, с одной стороны, ответственные люди с определенными навыками, но при этом нужно внимательно смотреть, какой пакет этих знаний должен быть", — убежден глава Минтруда.