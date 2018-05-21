Второго погибшего в Грозном полицейского похоронят в Саратовской области

САРАТОВ, 21 мая – РИА Новости. Прощание с Кайратом Рахметовым, одним из двух погибших полицейских во время нападения боевиков на грозненской храм Архангела Михаила, состоится во вторник на его малой родине в Перелюбском районе Саратовской области, сообщил в понедельник межмуниципальный отдел МВД РФ "Пугачевский" Саратовской области.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил журналистам, что четверо боевиков проникли в церковь Архангела Михаила в центре Грозного, их целью было захватить прихожан. По его словам, в результате спецоперации все четверо были уничтожены. СК РФ сообщил, что в ходе нападения убиты двое полицейских из ГУМВД по Саратовской области, охранявших церковь, еще двое полицейских ранены, также убит один из прихожан храма. МВД уточнило, что погибли находившиеся в командировке старшие сержанты полиции Кайрат Рахметов и Владимир Горсков. Горскова похоронили в понедельник на его малой родине в Красноармейском районе Саратовской области.

"Проститься с погибшим старшим сержантом полиции Кайратом Рахметовым можно будет 22 мая 2018 года с 7.30 до 9.00 (с 6.30 до 8.00 мск) в доме культуры села Перелюб Саратовской области. Похороны Кайрата Рахметова пройдут на его малой родине – в поселке Пригорки Перелюбского района Саратовской области", — говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что руководство и личный состав межмуниципального отдела МВД РФ "Пугачевский" выразило глубокие соболезнования родным и близким Рахметова, погибшего при исполнении служебных обязанностей.