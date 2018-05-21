Новый глава Минприроды предложил тратить на экологию средства россиян

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Новый министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин предлагает выделять на решение экологических проблем средства от населения, а не рассчитывать на доходы от нефтегазовой отрасли.

"Если мы хотим опираться на прогнозные показатели роста цены баррелей нефти энергоносителей — это очень большая ошибка. Если мы планируем оттуда черпать эти деньги, это значит, что мы с вами сейчас в период роста стоимости нефти сложим карту боевых действий… сложное превратим в простое, нарисуем дорожную карту и пойдем в надежде на то, что будет рост нефтегазовых доходов. От нас это (цена на нефть — ред.) не зависит. Мир поменялся, стал непредсказуемым, в любую минуту они могут пойти обратно, и будет стоимость 40 долларов, и 30 долларов, и даже хуже. Значит, будут недоделанные дорожные карты для решения наших проблем",- сказал Кобылкин, выступая на конференции "Единой России" "Направление 2026".

"Ресурсы для реализации этого (экологических проблем — ред.) — внутри страны, я в этом убежден. Как мы получим эти деньги от населения — это самый главный вопрос. Эти деньги, я не хочу сказать, что все они в чулках у населения, эти деньги в руках населения. Как мы их получим? В виде налогов через малый и средний бизнес или в виде другого какого-то механизма. Например, будем выпускать облигационные займы больших инфраструктурных проектов. Если мы правильно сформируем законодательство и правильно выпустим облигационный заем под процент, люди принесут нам эти деньги",- добавил он.