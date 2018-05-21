Погибшего в Грозном полицейского похоронили на его родине под Саратовом

Церковь Архангела Михаила в центре Грозного, в которой четверо боевиков пытались захватить прихожан в качестве заложников. Архивное фото

Церковь Архангела Михаила в центре Грозного, в которой четверо боевиков пытались захватить прихожан в качестве заложников. Архивное фото

САРАТОВ, 21 мая – РИА Новости. Владимира Горскова, одного из двух погибших полицейских во время нападения боевиков на грозненской храм Архангела Михаила, похоронили в понедельник на его малой родине в Красноармейском районе Саратовской области, сообщил РИА Новости глава района Алексей Петаев.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил журналистам, что четверо боевиков проникли в церковь Архангела Михаила в центре Грозного, их целью было захватить прихожан. По его словам, в результате спецоперации все четверо были уничтожены. Следственный комитет РФ сообщил, что в результате нападения убиты двое полицейских из ГУМВД по Саратовской области, охранявших церковь, еще двое полицейских ранены, также убит один из прихожан храма. МВД уточнило, что погибли находившиеся в командировке старшие сержанты полиции Кайрат Рахметов и Владимир Горсков.

"(Горскова) уже похоронили сегодня в селе Нижняя Банновка. Очень много людей пришли на прощание, почти все село было, и очень много людей приехали", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что во время прощания с Горсковым был выставлен почетный караул, играл духовой оркестр, на гражданской панихиде присутствовали представители главка МВД, вице-губернатор области Игорь Пивоваров, главный федеральный инспектор по региону Марина Алешина.

Как уточнили в региональном главке МВД, на траурной церемонии, состоявшейся в сельском доме культуры, прозвучали воспоминания о "Горскове, прошедшем короткий, но достойный жизненный путь до конца, невзирая на смертельную опасность, исполнившем служебный долг". "Выступивший на траурном митинге начальник ГУМВД России по Саратовской области генерал-майор полиции Николай Трифонов, отметив мужество и героизм погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников полиции, высказал твердую уверенность, что память о них будет вечно храниться в сердцах сослуживцев, а имена навечно вписаны в историю ГУМВД", — говорится в сообщении.

Петаев уточнил, что главк МВД, правительство области и районные власти полностью взяли на себя организацию похорон. По его словам, местные власти продолжат оказывать помощь семье Горскова.