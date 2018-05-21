Медведь "помог" найтись молодым людям, заблудившимся в кузбасской тайге

КЕМЕРОВО, 21 мая — РИА Новости. В Кемеровской области двое заблудившихся в тайге молодых людей смогли спастись благодаря тому, что встретили медведя, сообщает МВД по региону.

Около полуночи (20:00 воскресенья мск) в дежурную часть отдела ведомства по городу Березовский поступило сообщение о том, что в тайге заблудился 15-летний подросток вместе со своим 20-летним другом.

Оказалось, что днем молодые люди отправились в лес собирать черемшу, но к вечеру поняли, что не знают дороги назад. Мобильная связь не работала. Однако затем, спасаясь от медведя, они забрались на дерево, где телефон начал ловить. Подросток смог дозвониться до спасателей.

По тревоге подняли весь личный состав полиции, к поискам привлекли местных охотников и волонтеров. Операция осложнялась обширностью области поиска: молодые люди не смогли назвать точное место, где они пропали, лишь пояснили, что зашли в лес со стороны поворота автомобильной дороги на Мариинск. Кроме того, полицейским больше не удалось выйти с ними на связь.

Правоохранители разбили территорию на условные квадраты, прочесывали лес, регулярно находя следы от медвежьих лап, выставили у края тайги служебные автомобили, включали сигнально-говорящие устройства и проблесковые маячки.

"Поисково-спасательные мероприятия, в которых участвовали несколько десятков человек, продолжались всю ночь. Около 8:00 (4:00 мск) пропавшим удалось выйти из чащи в районе деревни Андреевка. За ночь, проведенную в лесу, они не пострадали: грелись у костра, питались найденной черемшой, спали по очереди", — уточнили в ведомстве.

Правоохранители доставили молодых людей в Березовский и передали родственникам. Мать подростка только от полицейских узнала, что ее сын отсутствовал. Родители поблагодарили сотрудников полиции за слаженную и оперативную работу.