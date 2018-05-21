"Просвещение" реализует два пилотных проекта по оснащению школ в регионах

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Издательство "Просвещение" работает над двумя пилотными проектами по оснащению и строительству школ в регионах РФ, заявил глава компании Владимир Узун.

"Мы выступили с идеей программы строительства новых школ несколько лет назад, написав письмо президенту страны, где обозначили, в частности, проблему школьной инфраструктуры и недостатка школьных мест. В результате в 2016 году была начата программа "Школа-2025", в соответствии с которой строятся и оснащаются новые школы. Сейчас мы занимаемся оснащением новых школ, и это только около 40% инвестиций. Определены два больших пилотных проекта — в Центральном, Северо-Западном и Дальневосточном округах (на 25 миллиарда рублей) и в Северо-Кавказском округе (на 33 миллиарда рублей), в которых мы рассматриваем вопросы участия в строительстве и оснащении школ", — приводятся слова Узуна в журнале ПМЭФ-2018, подготовленном фондом "Росконгресс".

Узун подчеркнул при этом, что строительство новых школ в России должно идти в том числе по модели государственно-частного партнерства. Он напомнил, что подобные предложения содержатся в недавнем докладе НИУ ВШЭ и ЦСР. "Если говорить о строительстве новых школ, то оно подразумевает не только стены и крышу. Речь идет о новом образовательном пространстве, обеспечивающем совершенно иной уровень образовательного результата. По данным Высшей школы экономики и Центра стратегических разработок, объем инвестиций государства без использования модели государственно-частного партнерства составит примерно два триллиона рублей в период с 2019 по 2025 год, а с использованием этой модели- примерно 1,2 триллиона рублей, при этом мы готовы работать с нулевой маржинальностью", — отметил Узун.

Глава "Просвещения" также рассказал о работе издательства с регионами в принципе: во многих из них, по его словам, были сокращены расходы на методические службы, институты повышения квалификации учителей, и компания старается это компенсировать.

"Кроме того, мы проводим диагностику регионов, разбираем, как устроена система образования, определяем несоответствие результатов тем задачам, которые ставятся в сфере экономического развития. Как раз для таких узких мест мы предлагаем конкретные решения и программы. Если образование у регионального руководства не входит в пятерку самых важных вопросов, то нужно объяснять ошибочность такого видения", — подчеркнул он.