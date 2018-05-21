Составлен рейтинг самых матерящихся городов России

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Пермь возглавила рейтинг городов, чьи жители чаще всего используют в речи нецензурную брань, следует из социологического опроса, проведенного маркетинговым агентством Zoom Market.

По результатам исследования второе и третье место заняли Воронеж и Иваново. В первую десятку также вошли Оренбург, Тамбов, Челябинск, Кемерово, Брянск, Ростов-на-Дону и Липецк.

Москва заняла в рейтинге 19 место, Санкт-Петербург — 23-е.

Замкнула список "самых матерящихся городов России" Казань.

Исследователи опросили 3000 человек в возрасте от 18 до 54 лет. Участникам задавали три вопроса: "Вы ругаетесь матом?", "Как часто вы ругаетесь матом?" и "Сегодня вы ругались матом?".