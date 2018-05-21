Власти Крыма поддержали программу РАН по пяти векторам изучения полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая — РИА Новости. Власти Крыма поддерживают программу РАН изучения и развития полуострова по пяти основным направлениям, заявил на встрече с руководством академии глава республики Сергей Аксенов.

Руководство Российской академии наук предложило на встрече с властями полуострова принять программу по пяти основным направлениям дистанционных исследований в Крыму, касающихся поиска водных ресурсов, исследования шельфа Крыма в поисках углеводородов, изучения загрязненности полуострова свалками и разработки методов их ликвидации, мониторинга загрязнения стоками прибрежных территорий, а также создания цифровой карты полуострова по всем основным направлениям экономики и жизни полуострова.

Презентацию программы провел вице-президент РАН Валерий Бондур.

"У нас возникают десятки направлений, по которым наше сотрудничество может дать практический результат, начиная от разведки добычи нефти и газа на шельфе, заканчивая вопросами переработки ТБО… Нам надо по всем направлениям создавать рабочие группы, нам нужно все", — сказал после презентации программы Аксенов.

Исследования, предлагаемые РАН, основываются на положительном опыте работы в других регионах России и за рубежом, они включают в себя сотрудничество с научными организациями, имеющими необходимое для этого оборудование, включая космические аппараты и исследовательский флот, а также соответствующие методики. Основным исполнителем по всем программам является РАН.

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