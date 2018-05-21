Нарышкин предложил установить памятник Александру III в Гатчине

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая – РИА Новости. Председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин предложил установить памятник Александру III в пригороде Петербурга Гатчине и объявил конкурс на его создание.

"Есть идея использовать сохранившийся проект памятника скульптора Павла Трубецкого… Проект памятника, сидящего в кресле императора, предлагается установить во дворе Большого Гатчинского дворца", — сказал Нарышкин на совете отделения РИО в Петербурге.

Он отметил, что в текущем году исполняется 200-летие со дня рождения российского императора Александра II, что является поводом для осмысления исторической роли и его сына Александра III.

Нарышкин напомнил, что Трубецкой создал два проекта памятника императору, один из которых, конную фигуру, воплотили в бронзе на Знаменской площади. Затем этот памятник был перенесен во двор Мраморного дворца. Второй проект планируется реализовать в Гатчине после необходимых процедур конкурса, который объявлен РИО, отметил Нарышкин.