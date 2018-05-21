Профсоюзы предложили ограничить еженедельную нагрузку для учителей

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Конфедерация труда России предлагает установить предельную нагрузку для педагогов на уровне не более 27 учебных часов в неделю, что составляет 1,5 базовые ставки.

"Для обеспечения роста удовлетворенности педагогов заработной платой и сокращения необоснованного разрыва в оплате труда учителей предлагается установить предельную нагрузку на уровне не более 27 учебных часов в неделю, что составляет 1,5 базовой ставки", — сообщается в совместном докладе экспертного центра Конфедерации труда России и профсоюза "Учитель". Материалы доклада раздали журналистам перед заседанием Совета по правам человека на тему "Реализация права граждан на образование и защита прав участников образовательного процесса".

Там также предлагается исключить возможность привлечения педагогов к неоплачиваемым видам деятельности, которые не входят в их должностные обязанности.

Конфедерация труда России ― общероссийское объединение профсоюзов, действующее с 1995 года, объединяет более 20 общероссийских и межрегиональных профсоюзов.