Атмосферное давление в Москве побило 39-летний рекорд

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Атмосферное давление в Москве в понедельник побило рекорд 39-летней давности. Как сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, давление составило уже 1009 милибар.
Погода на этой неделе
Кроме того, Позднякова рассказала, что москвичей на этой неделе ожидает комфортная, но дождливая погода. На смену затяжным дождям в столицу придут небольшие кратковременные, а к выходным вновь похолодает.
"Ночь будет довольно холодной — по региону плюс 2 — плюс 7 градусов, и дневная температура в субботу поднимется до плюс 15 — плюс 20 градусов. Хотя на неделе преобладающая температура по региону минимальная — около плюс 6 — плюс 14 градусов, а дневная плюс 19 — плюс 25 градусов", — сообщила она.
По ее словам, интенсивные дожди ожидаются в четверг, также возможна гроза.