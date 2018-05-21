Атмосферное давление в Москве побило 39-летний рекорд

Кроме того, Позднякова рассказала, что москвичей на этой неделе ожидает комфортная, но дождливая погода. На смену затяжным дождям в столицу придут небольшие кратковременные, а к выходным вновь похолодает.

"Ночь будет довольно холодной — по региону плюс 2 — плюс 7 градусов, и дневная температура в субботу поднимется до плюс 15 — плюс 20 градусов. Хотя на неделе преобладающая температура по региону минимальная — около плюс 6 — плюс 14 градусов, а дневная плюс 19 — плюс 25 градусов", — сообщила она.