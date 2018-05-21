МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Более половины россиян сообщили, что не собираются обходить блокировку мессенджера Telegram, при этом около четверти признались, что уже сделали это, а еще 17% собираются, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение", имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы после того, как мессенджер вопреки закону не стал предоставлять ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.

Большинство россиян, 53%, заявили, что не собираются прибегать к различным способам, позволяющим обходить блокировку мессенджера Telegram. Так они ответили на вопрос: "Вы собираетесь или не собираетесь обходить блокировку мессенджера Telegram, или вы уже это сделали?".

При этом чуть менее четверти участников опроса, 23%, признались, что уже сделали это, а 17% — что собираются. Отказались отвечать 4% опрошенных, столько же затруднились ответить.

Опрос "ФОМнибус" проводился 12-13 мая в 73 субъектах РФ среди 3 тысяч респондентов.