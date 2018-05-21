Михаила Барщевского госпитализировали с инфарктом

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Полномочный представитель правительства в Конституционном и Верховном судах Михаил Барщевский госпитализирован с инфарктом, сообщает "Говорит Москва".

На вопрос журналистов радиостанции о том, действительно ли он находится в больнице, Барщевский ответил утвердительно.

Накануне юриста доставили в одну из больниц в Люберцах, а утром врачи приняли решение перевести его в столицу.

Михаил Барщевский — доктор юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации, действительный государственный советник Российской Федерации первого класса.

Он также участвует в телеклубе "Что? Где? Когда?" в качестве знатока.