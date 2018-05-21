Путин поздравил полярников с профессиональным праздником

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил с днем полярника коллектив Росгидромета и всех российских полярников, отметив, что освоению Арктики и Антарктики уделяется приоритетное внимание государства, сообщается на сайте Кремля.

В поздравлении президент отметил, что первая в мире дрейфующая станция начала свою работу 21 мая 1937 года под руководством легендарного советского учёного Ивана Папанина. Команда "Северного полюса-1" продолжила дело великих русских исследователей арктических широт, подчеркнул Путин, уточнив, что этот прорыв в изучении Арктики во многом определил статус страны как великой полярной державы.

"И сегодня освоению Арктики и Антарктики уделяется приоритетное внимание государства. Российские специалисты приумножают традиции героев-первопроходцев, наращивают наше научное присутствие в этих отдалённых регионах планеты, активно участвуют в реализации масштабных программ по сохранению уникального природного богатства. И, конечно, весом вклад полярников в укрепление международной кооперации", — говорится в поздравлении.

Путин пожелал полярникам успехов в их нелёгком, но очень важном труде и крепкого здоровья.