Путин поздравил полярников с профессиональным праздником

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил с днем полярника коллектив Росгидромета и всех российских полярников, отметив, что освоению Арктики и Антарктики уделяется приоритетное внимание государства, сообщается на сайте Кремля.
"И сегодня освоению Арктики и Антарктики уделяется приоритетное внимание государства. Российские специалисты приумножают традиции героев-первопроходцев, наращивают наше научное присутствие в этих отдалённых регионах планеты, активно участвуют в реализации масштабных программ по сохранению уникального природного богатства. И, конечно, весом вклад полярников в укрепление международной кооперации", — говорится в поздравлении.
Путин пожелал полярникам успехов в их нелёгком, но очень важном труде и крепкого здоровья.