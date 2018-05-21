Глава издательства "Просвещение" рассказал о роли современного учителя

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Современный российский учитель должен быть одновременно наставником для детей и менеджером, использующим новые технологии, считает президент издательства "Просвещение" Владимир Узун.

"Недавно меня спросили, как я представляю себе учителя будущего. Помните Стива Джобса, который в джинсах и черной водолазке ходил по сцене и представлял свои новые гаджеты? Помните залы с толпами людей, внимательно слушавших его? Вот это и есть новый тип учителя – наставник, менеджер, использующий новые технологии. Тот же Джобс, представляя айпод, не предлагал вам слушать конкретную музыку, он демонстрировал возможность, инструмент. Так и учитель будущего должен объяснить ученикам, что у них есть этот инструмент, с которым можно научиться любой новой профессии", — приводятся слова Узуна в журнале ПМЭФ-2018, подготовленном фондом "Росконгресс".

Узун также отметил, что современная школа не должна быть просто местом, где детей готовят к взрослой жизни.

"Я убежден, что в школе дети живут. И наша задача – использовать комплекс современных технологий, чтобы, с одной стороны, школьная жизнь у детей была комфортной и насыщенной, а с другой – чтобы готовить их к тем профессиям будущего, которые ни вы, ни я пока не можем себе даже представить", — подчеркнул он.