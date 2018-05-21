По Крымскому мосту с момента открытия проехали около 90 тысяч автомобилей

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая — РИА Новости. Почти 90 тысяч транспортных средств проехало в обе стороны с момента открытия движения по Крымскому мосту, сообщила в понедельник пресс-служба ФКУ Упрдор "Тамань", заказчика строительства.

"В целом за 5 суток с момента открытия движения по Крымскому мосту проехало почти 90 тысяч транспортных средств в обе стороны. Трафик в Крым несколько выше, чем в обратную сторону (почти 46 тысяч авто — по направлению в Керчь, почти 44 тысячи — на Тамань)", — говорится в сообщении.

В воскресенье, 20 мая, по новой автотрассе проехало более 23,1 тысячи транспортных средств в обе стороны, что на 2 тысячи больше, чем было в день открытия движения, 16 мая. В субботу, 19 мая, интенсивность движения составляла 20 тысяч транспортных средств в обе стороны.

Движение идет в штатном режиме, отметили в сообщении. Самым распространенным нарушением ПДД продолжают оставаться остановки водителей на арочном пролете Крымского моста и на въезде на мост с таманского берега для фотографирования. Сотрудники подразделений транспортной безопасности проводят профилактическую работу, предупреждая водителей об ответственности в случае создания помех для дорожного движения, сообщили в пресс-службе заказчика строительства.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент РФ Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, движение автотранспорта запущено 16 мая.

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