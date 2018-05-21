В Москве установят навигационные знаки к футбольным стадионам

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Футбольные болельщики во время проведения матчей чемпионата мира-2018 в Москве смогут добраться до стадионов при помощи более 200 навигационных знаков, сообщается на официальном портале мэра и правительства российской столицы.
По словам директора МосгортрансНИИпроекта Александра Полякова, знаки "последней мили" выполнены на ярко-желтом фоне для привлечения внимание болельщиков-автомобилистов и водителей клиентских групп. На них будут обозначены основные логистические пункты рядом со стадионами: КПП, парковки, тренировочные площадки.
Согласно сообщению, "знаки последней мили" установят в Москве временно, на период проведения чемпионата. Они появятся в районе двух километров от объектов, задействованных в проведении чемпионата, до конца мая.
Чемпионат мира по футболу пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.