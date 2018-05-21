На московских вокзалах отметят места для удачных селфи перед ЧМ-2018

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Специальные наклейки "Фотографировать разрешено" разместят на местах для удачных селфи на девяти вокзалах Москвы, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Лучшие места для фотографий и селфи на всех девяти вокзалах столицы отметят с помощью 180 стикеров диаметром около десяти сантиметров. Узнать их просто — это небольшие наклейки зеленого цвета в форме фотоаппаратов со смайликами и надписью "Фотографировать разрешено", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в среднем на каждом вокзале разместят около 20 наклеек. Они появятся в залах ожидания, бизнес-зонах, на перронах и привокзальных площадях. Соответствующие стикеры также появятся на всех станциях Московского центрального кольца (МЦК), на 48 платформах железной дороги и в зданиях 13 пересадочных узлов.

"Акция начинается в преддверии чемпионата мира по футболу. Ее цель — популяризировать любительскую фотосъемку и напомнить пассажирам и туристам, что сделать первый красивый снимок можно сразу — сойдя с поезда. А многие станции МЦК, к примеру, находятся в пределах исторической Москвы. Там можно найти отличный ракурс для фотосъемки", — рассказали порталу в пресс-службе Московской железнодорожной дороги ОАО "РЖД".

Чемпионат мира по футболу пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.