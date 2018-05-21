Новосибирская семья, в которой родились четверо детей, получит квартиру

НОВОСИБИРСК, 21 мая – РИА Новости. Власти Новосибирска решили предоставить трехкомнатную квартиру семье, в которой в апреле родились сразу четверо детей, сообщает мэрия в понедельник.
"По поручению мэра Анатолия Локтя многодетной семье, которая сейчас проживает в однокомнатной квартире, будет предоставлено новое жилье по договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования – трехкомнатная квартира площадью 74,2 квадратных метра в Калининском районе Новосибирска", — говорится в сообщении.
Глава города Анатолий Локоть 22 мая вручит родителям малышей ключи от квартиры.
Ранее власти оказали молодым родителям материальную помощь на приобретение детских колясок и других необходимых вещей. Социальная служба Новосибирска взяла семью под особый контроль. Городской департамент по соцполитике будет оказывать дополнительную помощь, в том числе на приобретение средств по уходу за детьми.