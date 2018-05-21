В Приморье число КПП для упрощенного въезда иностранцев увеличат до 12

ВЛАДИВОСТОК, 21 мая – РИА Новости. Число пунктов пропуска в Приморье для упрощенного въезда иностранцев по электронной визе планируется увеличить с девяти до двенадцати до 2021 года, сообщает пресс-служба Минвостокразвития РФ.

"После реконструкции действие упрощенного визового режима планируется распространить на автомобильные пункты пропуска "Пограничный" и "Краскино", а также на морской пункт пропуска "Находка", – отметил статс-секретарь – заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Павел Волков, чьи слова приводятся в сообщении.

Упрощенный визовый режим стал применяться на Дальнем Востоке 8 августа 2017 года. Сейчас по электронной визе в Приморье могут въехать граждане 18 стран через воздушный пункт пропуска "Владивосток (Кневичи)", морские пункты пропуска "Владивосток", "Посьет" и "Зарубино", железнодорожные пункты пропуска "Пограничный", "Хасан", "Махалино", автомобильные пункты пропуска "Полтавка", "Турий рог". Также по упрощенному порядку через морские пункты пропуска можно приехать на Сахалин и Камчатку.

В перспективе иностранцы смогут приехать в любой из пяти дальневосточных регионов, где действует режим Свободного порта Владивосток — помимо Приморья, Сахалина и Камчатки, это будут Хабаровский край и Чукотка.