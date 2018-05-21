"Чемодан тебе подгонят". Как русских туристов вербуют в наркокурьеры

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости, Анастасия Гнединская. В начале мая во Вьетнаме приговорили к пожизненному заключению 31-летнюю жительницу Ростова-на-Дону Марию Дапирку. В августе 2014-го ее задержали в аэропорту Хошимина с почти тремя килограммами кокаина в багаже. Мария утверждает: о запрещенном грузе не знала, чемодан незадолго до поездки ей якобы подарил бойфренд-нигериец. Дапирка — не единственная наша соотечественница, предположительно, ставшая наркокурьером поневоле. В следственных изоляторах Таиланда, Гонконга, Филиппин ждут приговора еще как минимум пятеро россиян.

Все они уверяют, что в наркотрафик их вовлекли обманом. Одни откликнулись на предложение подзаработать на перевозке драгоценностей, других друзья попросили привезти из-за границы посылку. Для таких наркокурьеров без умысла в преступном мире есть свое название — "слепые мулы". Однозначно говорить о невиновности этих людей нельзя в силу того, что нет доступа к материалам уголовных дел. Однако ряд фактов заставляет взглянуть на их истории под другим углом.

"Мы перевозим камни и драгоценности"

Двадцатисемилетний Сергей Лелеков уже полтора года отбывает наказание в тюрьме Таиланда. В октябре 2016-го молодого человека приговорили к 27 годам заключения за контрабанду наркотиков. В аэропорту Самуи полицейские нашли под обшивкой его чемодана шесть килограммов кокаина. Для наркокурьера, который знал о запрещенном грузе, молодой человек повел себя в тот день более чем странно: когда его чемодан задержали на таможне, Сергей лично примчался в аэропорт, чтобы уладить недоразумение и забрать поклажу. Предложение поработать за границей Сергей увидел в интернете. Девушка по имени Юлия искала молодых людей, которые знают английский и не боятся путешествовать.

© Фото Сергея Лелекова из социальной сети В заграничную поездку Сергей Лелеков поехал сразу после службы на Балтике © Фото Сергея Лелекова из социальной сети В заграничную поездку Сергей Лелеков поехал сразу после службы на Балтике

"Мы перевозим камни и драгоценности по разным странам. Будет много свободного времени на отдых. Отели и перелеты оплачиваем", — рекламировала вакансию Юлия. В переписке, которую родители Сергея передали в правоохранительные органы (копия есть в распоряжении редакции), вербовщица подробно описывает, что именно предстоит доставлять в другие страны. В перечне товаров также значились дорогие аудиосистемы для автомобилей и эксклюзивные футболки с автографами известных футболистов.

"Драгоценности, которые мне передадут, будут в коробке или мешке?" — уточнял подробности предстоящей командировки Сергей. "Это маленькие камушки. Упаковывают их сами бразильцы. Бери с собой сумку спортивную, а чемодан они тебе подгонят", — инструктировала Юлия.

"Наверное, многим взрослым такое предложение покажется сомнительным, — комментирует РИА Новости переписку отец россиянина, тоже Сергей Лелеков. — Но вы представьте себя на месте молодого человека, который никогда не был за границей и которому предложили путешествовать бесплатно. Тем более вербовщица постоянно повторяла, что если что-то смущает, можно отказаться. У них, мол, очередь из желающих стоит".

© Фото Сергея Лелекова из социальной сети В поездку Сергей Лелеков отправился после службы на боевом корабле на Балтике © Фото Сергея Лелекова из социальной сети В поездку Сергей Лелеков отправился после службы на боевом корабле на Балтике

В августе 2014-го молодой человек отправился в свою первую поездку по маршруту Москва — Сан-Паулу — Пхукет. В письме, которое Сергей уже после задержания написал родителям (есть в распоряжении редакции), он подробно рассказывает, как две недели отдыхал в Рио-де-Жанейро, как потом около отеля ему передали чемодан с двенадцатью аудиосистемами и как по прилете на Пхукет он отдал его незнакомой тайской девочке.

"Подумал, что это золото"

Поездкой Лелеков остался доволен. Он даже обещал замолвить перед Юлей словечко за родного брата и девушку, с которой тогда встречался, чтобы им тоже в следующий раз предложили такую замечательную "командировку". Лелеков-старший уверен: если бы сын знал о реальной цели поездки, ни за что не стал бы впутывать в такую авантюру близких. Сергей Александрович добавляет, что уже после задержания сына он связался с российскими наркополицейскими. В неофициальной беседе они пояснили: иногда "слепым мулам", прежде чем подсунуть в чемодан запрещенный груз, дают сделать несколько холостых поездок, чтобы на таможне те чувствовали себя увереннее. "Видимо, то первое путешествие было холостым", — предполагает отец.

В ноябре 2015-го Лелеков отправился во вторую "командировку", конечным пунктом которой был тайский остров Самуи. Маршрут снова пролегал через Бразилию, где Сергею передали чемодан. "Мне сообщили, что человек в серой майке найдет меня на остановке рядом с отелем, — объяснил он в письме родителям. — Встретил меня негр. Он открыл сумку: внутри были рубашки и майки. Когда я спросил, кому он накупил столько одежды, он показал фото своих детей".

С полученным чемоданом Сергей отправился на Самуи. Но по прилете в аэропорту его поклажу отыскать не смогли. Молодой человек подал заявление об утрате багажа и отправился в отель. Пропажу нашли на следующий день, радостный Сергей поехал забирать вещи.

Из письма Сергея:

"В аэропорту мой чемодан поставили на рентген, после чего спросили, что за четыре пластины в нем. Я ответил, что это рубашки. Сотрудники открыли чемодан и достали из него шесть-восемь рубашек, но пластины с рентгена не исчезли. Я подумал, может, это золото. Но сотрудники полиции вспороли подкладку и начали доставать оттуда брикеты с белым порошком…"

Все время, пока шло следствие, родные пытались добиться приобщения к уголовному делу переписки с вербовщицей. Эти диалоги могли бы доказать, что о наркотиках в чемодане Лелеков не знал. "Но нам сказали, что переписку не будут рассматривать, мол, мы могли ее подделать. А как? Ведь напротив каждого сообщения стоят дата и время", — возмущается отец.

Сейчас Сергей отбывает наказание в общей камере одной из тюрем Таиланда, где помимо него содержатся еще 80 заключенных. Спят прямо на полу. Единственная "постельная принадлежность", которую выдают узникам, — одеяло. Его используют и как матрас, и как покрывало. В сезон муссонов арестанты передвигаются по внутренним дворикам между корпусами по щиколотку в воде. "Обувь заключенным тоже не положена, все ходят босиком", — описывает обстановку Лелеков-старший.

Несколько месяцев назад родным запретили даже писать письма сыну на любом языке, кроме тайского. "Отвечать он нам имеет право только на английском", — сетует отец.

Семье Сергея остается надеяться лишь на помилование от короля Таиланда. "МИД России держит нашу ситуацию на особом контроле, 15 января ведомство направило тайской стороне прошение о помиловании. Но ответа до сих пор нет, — переживает Лелеков-старший. — И ведь никого из вербовщиков не нашли и не взяли в разработку. Нигерийский бойфренд Дапирки гуляет на свободе, Юля, которая вербовала нашего сына, спокойно выходит в Сеть. А это значит, что будут новые жертвы таких мошеннических схем".

Ловушка для бодибилдеров

Житель Санкт-Петербурга Юрий Сысоев в заграничную поездку отправился, чтобы привезти в Россию гормон роста под названием "джинтропин". Этот препарат бодибилдеры используют для наращивания мышечной массы.

© Фото Юрия Сысоева из социальной сети Юрию Сысоеву предложили съездить за гормоном роста © Фото Юрия Сысоева из социальной сети Юрию Сысоеву предложили съездить за гормоном роста

Предложение поступило от приятеля Юрия по тренажерному залу. По легенде, которую молодым людям озвучил еще один общий знакомый, данный препарат можно ввозить в Россию исключительно для личных нужд. Именно поэтому он, дескать, ищет увлекающихся силовым тренингом молодых людей, чтобы они смогли взять с собой несколько десятков ампул. Учитывая, что в Москве месячный курс гормона роста стоит 60 тысяч рублей, а закупочная цена ампул в пять раз ниже, маржа получалась солидная.

"Заказчик заверял, что это абсолютно законно. Он упомянул, что уже ездил сам и с удовольствием поехал бы еще раз, но закончился срок действия загранпаспорта", — объяснял Юрий в письме родным.

В качестве бонуса предлагалась оплата в 50 тысяч рублей. Мать Сысоева Лидия Григорьевна говорит, что в деньгах Юра не сильно нуждался — работал дизайнером интерьеров, как раз перед поездкой получил прибыльный заказ на 200 тысяч рублей. А вот мир посмотреть хотел.

После ареста сына Лидия Григорьевна нашла в одной из соцсетей переписку Юрия с тем самым другом по тренажерному залу (есть в распоряжении редакции). Молодые люди обсуждали, нужно ли декларировать ампулы с гормоном роста и как занизить вес препарата. Впоследствии приятель Сысоева лететь передумал, а Юрий согласился. В ноябре 2016-го ему прислали билеты на самолет до Сан-Паулу. На борту он познакомился с Никитой Стефановичем, который, как выяснилось, должен был стать его попутчиком в поездке. Именно Никите на карту перечисляли деньги на оплату гостиниц и внутренних переездов.

Из письма Юрия матери:

"По прилете Aries (еще один участник цепочки. — Прим. ред.) вышел с нами на связь и дал инструкцию заселиться в какой-нибудь отель. Он уже не писал, что нужно будет самим покупать гормон роста. По новой инструкции, нам его должны передать в чемодане".

За посылкой приятелям пришлось ехать через всю страну в город Кампу-Гранди. В одном из мотелей их встретила семья с грудным ребенком. "По-английски они не говорили. Молча вручили нам по чемодану. Придя к себе в отель, мы обнаружили, что чемоданы практически пустые, внутри лежали только свернутые одеяла. Молния внутренней обшивки была заклеена так, что ее невозможно открыть…"

В письме Юрий отмечает: уже тогда он заподозрил, что под обшивкой может находиться что-то запрещенное. По прилете в Сан-Паулу он даже сходил в российское консульство, где хотел рассказать о ситуации. Но поскольку Никита вызвался сопровождать его, о странном чемодане Юрий сообщить так и не решился. На следующий день ему неожиданно прислали билеты в Гонконг. "Я подумал, что смогу сойти на пересадке без багажа, свяжусь с родными и попрошу помощи с покупкой билетов домой", — пишет Юрий.

Почему он этого не сделал, остается только гадать. Возможно, не хотел просить денег у пожилой матери или супруги. Однако на самолет он сел. Задержали Юрия в аэропорту Гонконга, под подкладкой его чемодана нашли 2,4 килограмма кокаина.

На днях суд Гонконга приговорил попутчика Юрия Никиту Стефановича к 17,5 года заключения с учетом его признательных показаний. Сысоев же свою вину в контрабанде наркотиков отрицает категорически. "В случае непризнания вины ему светит полный срок — а это 25-27 лет заключения. На 16 ноября у сына назначен суд, его дело будут рассматривать присяжные. Но если учесть, что все они — жители Гонконга, а Юра — иностранец, на оправдание надежды крайне мало", — говорят родные.

© Фото Юрия Сысоева из социальной сети Юрий Сысоев работал дизайнером интерьеров © Фото Юрия Сысоева из социальной сети Юрий Сысоев работал дизайнером интерьеров

Лидия Сысоева с помощью адвоката пытается приобщить к делу переписку сына. Но пока в правоохранительных органах Гонконга этот аспект никого не заинтересовал. "Единственное, мне удалось добиться, чтобы переписку взяли в разработку в Следственном комитете Санкт-Петербурга. Следователям я передала все касающиеся этой поездки диалоги в соцсетях, телефоны людей, с которыми Юра держал связь. Я даже отправила скан паспорта посредника, который переводил ребятам деньги и координировал их маршрут во время поездки, — рассказывает мать. — Но, насколько мне известно, этого человека даже не пытались разыскать и допросить".

Как пояснил РИА Новости источник в Следственном комитете Санкт-Петербурга, сейчас на основании переданных Сысоевой сведений проводится проверка. Однако возбудить в России уголовное дело будет крайне сложно. Главным образом потому, что ни в одной из переписок не фигурирует хоть какой-то намек на перевозку наркотических средств.

Сорок "слепых мулов"

Официальных данных о том, сколько наших соотечественников были обманом вовлечены в схемы по перевозке наркотиков и ожидают суда или уже отбывают наказание за границей, нет. Предположительно, речь может идти о сорока российских гражданах. "Эту цифру нам неофициально озвучили, — пояснил РИА Новости Александр Бойков, адвокат общественного движения "Путь домой", помогающего несправедливо обвиненным россиянам, которые находятся в заключении за рубежом. — По некоторым фигурантам таких дел у нас есть полная информация, мы навещаем этих людей в следственных изоляторах. О других знаем лишь из публикаций в местных СМИ. Но о большинстве таких "наркокурьеров поневоле" нам не известно ничего".

© Фото Юрия Кирдюшкина из социальной сети Кирдюшкин в следственном изоляторе Манилы © Фото Юрия Кирдюшкина из социальной сети Кирдюшкин в следственном изоляторе Манилы

Бойков взялся за эту проблему после того, как в аналогичную ситуацию попал его друг Юрий Кирдюшкин. Съездить в увлекательное путешествие по маршруту Перу — Бразилия — Филиппины — Камбоджа — Таиланд Кирдюшкину предложил хороший приятель. По легенде, некие знакомые, проживающие в Паттайе и занимающиеся там духовными практиками, просили привезти эссенцию из перуанского кактуса для лечения депрессий у своих клиентов. "Друг Юры уверял, что до этого и сам ездил с такими поручениями. Более того, в эту поездку он собирался отправиться сам, но в последний момент отказался, сославшись на семейные обстоятельства. Вместо себя он предложил Юру", — поясняет адвокат.

В Перу в одном из отелей местная жительница передала Кирдюшкину коробки с продуктами, на которых не было следов вскрытия. "Юрий подумал, что раз тара "упакована на заводе", проблем быть не должно. Тем более такие коробки он видел в продаже в местных магазинах", — рассказывает Бойков.

Но по прилете в Манилу молодого человека задержали на таможне. В коробках, переданных ему перуанкой, полицейские обнаружили около восьми килограммов кокаина.

Как и в историях других "слепых мулов", у Кирдюшкина сохранилась вся переписка с предложившим ему поездку другом. Однако полицию эта информация не заинтересовала.

По словам Александра Бойкова, бывает, что по делам "слепых мулов" выносят оправдательные приговоры. Но из граждан стран СНГ такими счастливчиками чаще всего оказываются украинцы.

© Фото Кирдюшкина из социальной сети Письмо Кирдюшкина © Фото Кирдюшкина из социальной сети Письмо Кирдюшкина

"На Украине "слепых мулов" признают объектами торговли людьми. Я не ошибся. Они действительно подпадают под эту статью Уголовного кодекса, потому как таких курьеров обманом вовлекают в преступную деятельность, используют помимо их воли. После того как человека на родине признают потерпевшим по делам о торговле людьми, постановление об этом через консульство направляется в страну его задержания. И местные правоохранительные органы не могут игнорировать этот факт, они должны его учитывать при рассмотрении дела", — объясняет Александр Бойков и добавляет, что таким образом были оправданы несколько задержанных в Таиланде и Бразилии граждан Украины.

По делам, в которых фигурировали россияне, оправдательные приговоры выносятся редко. Самую большую известность получила история Дианы Батищевой, которую в апреле 2015-го поймали в аэропорту Пхукета с двумя килограммами кокаина в сумке. Девушка настаивала: рюкзак ей подарил приятель-нигериец.

Спустя несколько месяцев тайской полиции удалось задержать этого человека, который оказался главарем наркокартеля. Он, как выяснило следствие, знакомился с девушками и под разными предлогами просил их доставить из Бразилии в Таиланд сумку с вещами. В его телефоне полицейские нашли переписку с Дианой — только благодаря этому впоследствии ее смогли отпустить под залог.