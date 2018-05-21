Роман с Севером складывается у всех по-разному. Удачно или болезненно, что тоже бывает: чем глубже его постигаешь, тем больше оставляешь в «нормальной» жизни.

Ставка растет с каждым годом, с каждой экспедицией — друзья, здоровье, семья. Все это — как прошлая жизнь. Я ни в коем случае не говорю, что так будет с каждым, но все труднее отказываться от неведомого, которое мы тут обретаем. Не могу это описать, я не Куваев. Всегда воспринимаю эти широты не как Север, а как Арктику. Для меня у этой земли — женский характер.

На острове работаю с марта 2016 года, недавно вернулся из отпуска. Чтобы в него улететь, пришлось ждать подходящей для вертолетного рейса погоды две недели.