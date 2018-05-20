В Москве возобновили движение по Садовому кольцу после велопарада

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщил о возобновлении движения по Садовому кольцу в Москве, которое было перекрыто для проведения велопарада.

​На время велопарада в Москве перекрыли ряд центральных улиц. С 8.30 закрыли для автотранспорта Садовое кольцо. Проспект Академика Сахарова закрыли для проезда машин с 00.00 до 18.00 20 мая. Каланчевская улица была перекрыта с 13 часов. Движение автомобилей планируется открывать по мере прохождения велоколонны.

Традиционно Московский велопарад — одно из центральных столичных событий. Участие в нем вместе с жителями ежегодно принимают представители министерства транспорта РФ, правительства Москвы, а также звезды театра и эстрады.