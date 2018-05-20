В Москве возобновили движение по Садовому кольцу после велопарада

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщил о возобновлении движения по Садовому кольцу в Москве, которое было перекрыто для проведения велопарада.
ВНИМАНИЕ! Движение по Садовому кольцу открыто. pic.twitter.com/5C1Qf5a7Rg— ЦОДД (@gucodd) 20 мая 2018 г.
Традиционно Московский велопарад — одно из центральных столичных событий. Участие в нем вместе с жителями ежегодно принимают представители министерства транспорта РФ, правительства Москвы, а также звезды театра и эстрады.