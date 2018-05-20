Ротенберг гарантировал, что Крымский мост простоит как минимум 100 лет

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 мая — РИА Новости. Крымский мост простоит минимум сто лет, заявил председатель совета директоров компании "Стройгазмонтаж", являющейся генподрядчиком строительства моста, Аркадий Ротенберг в программе "Итоги недели" на телеканале НТВ.

"Сто лет простоит — это минимальная цифра, мы гарантируем. Все сделано надежно, прочно. Его, по-моему, три раза пытались строить, сейчас четвертый — мы строим. Когда немцы построили, у них тогда пошли льды, и этот мост у них снесло. Мы это все учитывали, у нас и пролеты по 60 метров, и так далее. То есть здесь все надежно, и то, что пишутся какие-то вещи, что здесь все голография или что мы этот мост построили из картона, вы сейчас видите — не из картона",- сказал Ротенберг.

При строительстве, "конечно, были сложности", заметил он. "По-моему, где-то 84 дня мы вообще стояли, то есть не могли ничего делать, потому что ветер качает, сваю не забить… Но за счет желания, наверное, и за счет профессионализма мы с этим со всем справились", — пояснил руководитель компании.

Ротенберг, говоря о санкциях за строительство моста, заметил, что "жив, здоров, в меру упитан и не испытывает особых страданий" из-за ограничительных мер, но признался, что его жизнь все же изменилась. "Все равно под это приходится каким-то образом подстраиваться. Я же не один. У меня семья, дети. Когда задевают меня, то я к этому нормально отношусь, но когда начинают заниматься детьми, то это уже не совсем правильно", — сказал он.

Заявления Киева о намерении "забрать" Крымский мост Ротенберг назвал разговорами "на уровне бреда". Что значит "заберем Крымский мост"? Я, честно говоря, не воспринимаю это всерьез", — добавил он.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент РФ Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, движение автотранспорта запущено 16 мая.