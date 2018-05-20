Ротенберг гарантировал, что Крымский мост простоит как минимум 100 лет

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 мая — РИА Новости. Крымский мост простоит минимум сто лет, заявил председатель совета директоров компании "Стройгазмонтаж", являющейся генподрядчиком строительства моста, Аркадий Ротенберг в программе "Итоги недели" на телеканале НТВ.
При строительстве, "конечно, были сложности", заметил он. "По-моему, где-то 84 дня мы вообще стояли, то есть не могли ничего делать, потому что ветер качает, сваю не забить… Но за счет желания, наверное, и за счет профессионализма мы с этим со всем справились", — пояснил руководитель компании.
Заявления Киева о намерении "забрать" Крымский мост Ротенберг назвал разговорами "на уровне бреда". Что значит "заберем Крымский мост"? Я, честно говоря, не воспринимаю это всерьез", — добавил он.
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент РФ Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, движение автотранспорта запущено 16 мая.