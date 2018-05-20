В Москве стартовал масштабный велопарад

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Традиционный Московский велопарад стартовал в российской столице в воскресенье, передаёт корреспондент РИА Новости. По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, в нем участвуют более 30 тысяч человек.

Как сообщалось ранее, по ожиданиям организаторов, всего в велопараде могут принять участие свыше 50 тысяч человек. Традиционно Московский велопарад — одно из центральных столичных событий, на котором присутствуют представители министерства транспорта РФ, правительства Москвы, а также звезды театра и эстрады.

Участники велопарада начали собираться на проспекте Академика Сахарова в 11 часов. Колонна проедет по Садовому кольцу, сделав полный круг. На финише участников ждет развлекательная программа и конкурсы.

"Московский велопарад уже стал у нас традиционным, мы проводим его уже не только в масштабах столицы, но и в масштабах страны", — сказал заммэра Москвы Максим Ликсутов на старте. "Для нас важно, что, несмотря на непогоду, на велопарад пришли более 30 тысяч человек, большое количество детей", — отметил он.

Заммэра подчеркнул, что велодвижение в городе будет развиваться и дальше. "Мы постараемся все сделать, чтобы велосипед развивался, чтобы росло число точек велопроката, чтобы развивались альтернативные вещи — самокаты, электрические самокаты", — заявил Ликсутов.

Как отметил руководитель столичного управления ГИБДД Виктор Коваленко, число аварий с участием велосипедистов в Москве снижается. "Несмотря на увеличение количества велосипедов, велодорожек, число дорожных аварий в Москве резко сокращается: если в 2017 году дорожных происшествий с участием велосипедистов было на 18% меньше, то уже за этот год — на 26,5%. Это серьезный результат, и мы понимаем, что по этому пути надо идти", — сказал он.

На время велопарада в Москве перекрыли ряд центральных улиц. С 8.30 закрыто для автотранспорта Садовое кольцо. Проспект Академика Сахарова закрыли для проезда машин с 00.00 до 18.00 20 мая. Каланчевская улица будет перекрыта с 13 часов. Движение автомобилей планируется открывать по мере прохождения велоколонны.