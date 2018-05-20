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Общество

В Москве стартовал масштабный велопарад

12:4020.05.2018
(обновлено: 12:49 20.05.2018)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВелопарковка городского общественного проката велосипедов в одном из парков в Москве. Архивное фотоВелопарковка городского общественного проката велосипедов в одном из парков в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Традиционный Московский велопарад стартовал в российской столице в воскресенье, передаёт корреспондент РИА Новости. По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, в нем участвуют более 30 тысяч человек.

Участники во время осеннего Московского Велопарада на Москворецкой набережной. 17 сентября 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Осенний велопарад в Москве собрал 20 тысяч участников
Как сообщалось ранее, по ожиданиям организаторов, всего в велопараде могут принять участие свыше 50 тысяч человек. Традиционно Московский велопарад — одно из центральных столичных событий, на котором присутствуют представители министерства транспорта РФ, правительства Москвы, а также звезды театра и эстрады.

Участники велопарада начали собираться на проспекте Академика Сахарова в 11 часов. Колонна проедет по Садовому кольцу, сделав полный круг. На финише участников ждет развлекательная программа и конкурсы.

"Московский велопарад уже стал у нас традиционным, мы проводим его уже не только в масштабах столицы, но и в масштабах страны", — сказал заммэра Москвы Максим Ликсутов на старте. "Для нас важно, что, несмотря на непогоду, на велопарад пришли более 30 тысяч человек, большое количество детей", — отметил он.

Городские велосипеды в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сотрудники московской мэрии присоединятся к акции "На работу на велосипеде"
Заммэра подчеркнул, что велодвижение в городе будет развиваться и дальше. "Мы постараемся все сделать, чтобы велосипед развивался, чтобы росло число точек велопроката, чтобы развивались альтернативные вещи — самокаты, электрические самокаты", — заявил Ликсутов.

Как отметил руководитель столичного управления ГИБДД Виктор Коваленко, число аварий с участием велосипедистов в Москве снижается. "Несмотря на увеличение количества велосипедов, велодорожек, число дорожных аварий в Москве резко сокращается: если в 2017 году дорожных происшествий с участием велосипедистов было на 18% меньше, то уже за этот год — на 26,5%. Это серьезный результат, и мы понимаем, что по этому пути надо идти", — сказал он.

На время велопарада в Москве перекрыли ряд центральных улиц. С 8.30 закрыто для автотранспорта Садовое кольцо. Проспект Академика Сахарова закрыли для проезда машин с 00.00 до 18.00 20 мая. Каланчевская улица будет перекрыта с 13 часов. Движение автомобилей планируется открывать по мере прохождения велоколонны.

Сжигай жиры, а не бензин: самые велосипедные города мира
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкАмстердам, Голландия

В Европе многие города "велосипедные": жители пользуются этим транспортным средством не только для удовольствия или поддержания хорошей физической формы, но и для повседневных поездок по делам. И один из самых главных велогородов Старого света – Амстердам.

На велосипедах здесь передвигаются все – и бизнесмены, и домохозяйки, и дети, и пенсионеры. На велосипедах перекусывают на ходу, разговаривают по телефону, на них даже целуются! На них ездят в одиночку, вдвоем, семьями, с животными. На парковках их пристегивают специальными замками или просто складывают в кучи. И чем старее велосипед, тем лучше, ездить на новом – почти дурной тон.
Города мира. Амстердам
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Амстердам, Голландия

В Европе многие города "велосипедные": жители пользуются этим транспортным средством не только для удовольствия или поддержания хорошей физической формы, но и для повседневных поездок по делам. И один из самых главных велогородов Старого света – Амстердам.

На велосипедах здесь передвигаются все – и бизнесмены, и домохозяйки, и дети, и пенсионеры. На велосипедах перекусывают на ходу, разговаривают по телефону, на них даже целуются! На них ездят в одиночку, вдвоем, семьями, с животными. На парковках их пристегивают специальными замками или просто складывают в кучи. И чем старее велосипед, тем лучше, ездить на новом – почти дурной тон.
CC BY 2.0 / perke / bike parkМюнстер, Германия

Мюнстер, расположенный на севере Германии, считается ее велосипедной столицей. Сейчас население этого небольшого города составляет около 312 тысяч человек, в основном, это молодые люди до 36 лет, около 50 тысяч их них – студенты. "Обычные люди ходят ногами, а мюнстерцы ездят", - так говорят о них на родине.

Мюнстер представляет собой классический средневековый городок с очень узкими улицами. В 1960-х годах стала очевидна транспортная проблема, и к 1970-м годам власти решили развивать велосипедную инфраструктуру. Именно поэтому Мюнстер сегодня – настоящий рай для велосипедистов. Сеть велодорожек в городе составляет более 300 километров.Велопарковка в Мюнстере
CC BY 2.0 / perke / bike park
Мюнстер, Германия

Мюнстер, расположенный на севере Германии, считается ее велосипедной столицей. Сейчас население этого небольшого города составляет около 312 тысяч человек, в основном, это молодые люди до 36 лет, около 50 тысяч их них – студенты. "Обычные люди ходят ногами, а мюнстерцы ездят", - так говорят о них на родине.

Мюнстер представляет собой классический средневековый городок с очень узкими улицами. В 1960-х годах стала очевидна транспортная проблема, и к 1970-м годам власти решили развивать велосипедную инфраструктуру. Именно поэтому Мюнстер сегодня – настоящий рай для велосипедистов. Сеть велодорожек в городе составляет более 300 километров.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкКопенгаген, Дания

Еще один европейский город, где велосипед практически возведен в культ, – Копенгаген. В Дании велосипеды есть у большей части жителей, которые активно используют их в повседневной жизни.

В столице Дании для велосипедистов созданы все необходимые условия – разумеется, дорожки и парковки, а также множество специальных магазинов и мастерских.
Девушка на велосипеде с ребенком на одной из улиц Копенгагена.
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Копенгаген, Дания

Еще один европейский город, где велосипед практически возведен в культ, – Копенгаген. В Дании велосипеды есть у большей части жителей, которые активно используют их в повседневной жизни.

В столице Дании для велосипедистов созданы все необходимые условия – разумеется, дорожки и парковки, а также множество специальных магазинов и мастерских.
CC BY 2.0 / Mike Kniec / PelotonДублин, Ирландия

Не отстают в "велогонке" и Британские острова. Самый велосипедный город здесь – ирландский Дублин, большая часть населения которого передвигается по городу под лозунгом "сжигай жиры, а не бензин".

На велосипеде можно объехать буквально весь Дублин: столь масштабная сеть велосипедных дорожек была создана за счет сужения проезжей части на автомобильных дорогах.
Велопарковка в Дублине
CC BY 2.0 / Mike Kniec / Peloton
Дублин, Ирландия

Не отстают в "велогонке" и Британские острова. Самый велосипедный город здесь – ирландский Дублин, большая часть населения которого передвигается по городу под лозунгом "сжигай жиры, а не бензин".

На велосипеде можно объехать буквально весь Дублин: столь масштабная сеть велосипедных дорожек была создана за счет сужения проезжей части на автомобильных дорогах.
© ROGERIO BARBOSA / AFPМонреаль, Канада

По другую сторону Атлантики велосипедное движение тоже активно развивается, и яркая иллюстрация этого – канадский Монреаль.

Здесь, как и в Европе, создана удобная велосипедная инфраструктура, и количество велосипедных дорожек постоянно растет. При этом Монреаль – один из первых городов в мире, где появились автоматизированные станции проката велосипедов, которые тут называют Bixi (от слов велосипед и такси).

Примечательно, что на велосипедах здесь ездят в любое время года – и зимой и летом, несмотря на то, что климат в Канаде примерно такой же, как в России. Например, средняя температура воздуха в Монреале в январе – минус 10 градусов.
Велосипедист в Монреале
© ROGERIO BARBOSA / AFP
Монреаль, Канада

По другую сторону Атлантики велосипедное движение тоже активно развивается, и яркая иллюстрация этого – канадский Монреаль.

Здесь, как и в Европе, создана удобная велосипедная инфраструктура, и количество велосипедных дорожек постоянно растет. При этом Монреаль – один из первых городов в мире, где появились автоматизированные станции проката велосипедов, которые тут называют Bixi (от слов велосипед и такси).

Примечательно, что на велосипедах здесь ездят в любое время года – и зимой и летом, несмотря на то, что климат в Канаде примерно такой же, как в России. Например, средняя температура воздуха в Монреале в январе – минус 10 градусов.
© TORU YAMANAKA / AFPТокио, Япония

В Токио тоже очень любят велосипеды и применяют их в качестве городского транспорта в любое время года при любой погоде. Примечательно, что все частные велосипеды здесь даже регистрируют в полиции, как и автомобили.
Велосипедист в Японии
© TORU YAMANAKA / AFP
Токио, Япония

В Токио тоже очень любят велосипеды и применяют их в качестве городского транспорта в любое время года при любой погоде. Примечательно, что все частные велосипеды здесь даже регистрируют в полиции, как и автомобили.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПекин, Китай

Пожалуй, в Пекине велосипедов не меньше, чем людей. Их тут используют еще и в рабочих целях – сотрудники коммунальных служб, курьеры, уличные торговцы и даже уборщики мусора. Также очень популярны велосипеды у туристов: в Китае не признают международные автомобильные права, а потому взять автомобиль в аренду сложно.

Сегодня в Пекине насчитывается около 13 миллионов самых разнообразных велосипедов – обыкновенных двухколесных, семейных трехколесных, с прицепами и навесами.
Пекин
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Пекин, Китай

Пожалуй, в Пекине велосипедов не меньше, чем людей. Их тут используют еще и в рабочих целях – сотрудники коммунальных служб, курьеры, уличные торговцы и даже уборщики мусора. Также очень популярны велосипеды у туристов: в Китае не признают международные автомобильные права, а потому взять автомобиль в аренду сложно.

Сегодня в Пекине насчитывается около 13 миллионов самых разнообразных велосипедов – обыкновенных двухколесных, семейных трехколесных, с прицепами и навесами.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкМосква, Россия

В рамках реализации программ благоустройства в Москве создается велосипедная инфраструктура по примеру велогородов мира – обустраиваются дорожки, в том числе со специальным покрытие и велопарковки. Кроме того, в столице действуют автоматические пункты проката велосипедов.
Открытие сезона велопроката в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Москва, Россия

В рамках реализации программ благоустройства в Москве создается велосипедная инфраструктура по примеру велогородов мира – обустраиваются дорожки, в том числе со специальным покрытие и велопарковки. Кроме того, в столице действуют автоматические пункты проката велосипедов.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкМосква, Россия

Постепенно в Москве горожане начинают ездить на велосипедах и зимой, и даже устраивают зимние велопарады.
Третий зимний московский велопарад
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Москва, Россия

Постепенно в Москве горожане начинают ездить на велосипедах и зимой, и даже устраивают зимние велопарады.
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