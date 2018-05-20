В Петербурге нашли затонувший флагман Ладожской флотилии

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Белорусский водолаз Игорь Матюк обнаружил останки флагмана Ладожской флотилии — сторожевой корабль "Пурга". Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

Подводники начали поднимать части судна со дна Ладожского озера в субботу. Корабль долгие годы считался безвозвратно утерянным. Водолазы не могли найти "Пургу", даже предполагая приблизительный район нахождения почти 100-метрового сторожевика, — дно Ладоги в этом месте "звенит" на приборах. Сам Игорь Матюк искал флагман последние шесть лет.

Корабль принял свой последний бой в 1942 году в районе маяка Осиновецкий. После налета немецкой авиации он затонул.

"Пургу" несколько раз поднимали в 1942 и 1943 годах, чтобы снять вооружения и части ходовых механизмов для других кораблей этого класса. А потом о сторожевике забыли. Интерес к судну снова появился после войны, когда стала доступна для изучения история блокады Ленинграда. Ладожская флотилия сыграла важную роль в организации "Дороги жизни", поскольку большая часть грузов для осажденного города доставлялась именно кораблями.

Из оригинальных частей "Пурги" планируют сделать памятник всем кораблям Ладожской флотилии. По замыслу петербуржского реставратора и архитектора Рафаэля Даянова, в конструкции будет использована носовая часть корабля, которую и поднимет со дна Игорь Матюк.

"Трагическая история блокады Ленинграда должна быть известна всем. К сожалению, мы до сих пор еще находим останки защитников города, и наша святая обязанность не только их должным образом похоронить, но и увековечить память о них", — отметил собеседник Sputnik Беларусь.

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