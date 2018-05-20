В Москве началась церемония приема школьников в пионеры

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Торжественный прием в пионеры, организованный КПРФ, проходит в Москве на Васильевском спуске в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

В мероприятии принимают участие 3000 школьников из Москвы, Московской области и регионов Центрального федерального округа, а также депутаты Государственной думы и Московской областной думы от КПРФ.

Ранее сообщалось, что на Красной площади в воскресенье пройдут праздничные мероприятия, посвященные 96-й годовщине создания пионерской организации.