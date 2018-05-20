МОСКВА, 20 мая — РИА Новости, Александр Чернышев. Каждый сотый ребенок рождается с пороком сердца. В двадцати пяти процентах таких случаев нужна немедленная операция. В День детского сердца лучшие врачи страны с помощью телемоста провели консилиум о методах лечения очередного маленького пациента и обсудили перспективы отечественной кардиохирургии.

По одному из этажей Национального центра сердечно-сосудистой хирургии (НЦССХ) имени А. Н. Бакулева носится детвора. "Пошли танцевать", — зовет друзей мальчик четырех лет с рисунком тигренка на лице. "Сначала за мороженым", — отвечает девочка.

Еще недавно все были на волосок от смерти и перенесли сложную операцию на сердце. Но сегодня их жизни ничто не угрожает: кто-то уже здоров и с нетерпением ждет скорой выписки, другие еще восстанавливаются в реабилитационном отделении в стенах НЦССХ.

Девятнадцатого мая по случаю Всероссийского дня детского сердца для них устроили настоящий праздник — с конкурсами, мастер-классами, пирожными, танцами и театральным представлением.

В этот день дети вместе с родителями и сотрудниками центра высадили на территории молодые саженцы. И запустили в небо по три воздушных шара, символизирующих сердца ребенка, мамы и врача. "Мы хотели скрасить больничные будни наших маленьких пациентов и подарить им как можно больше положительных эмоций. Они настоящие герои и заслужили это. Но главная цель акции — привлечь внимание общества к детским сердечным заболеваниям. Ведь если вовремя диагностировать проблему и исправить ситуацию на ранней стадии, в будущем ребенок сможет полноценно развиваться. Врачам об этом известно, а вот родителям — далеко не всегда", — говорит инициатор акции, кардиолог Екатерина Бокерия.

Идея проводить ежегодно День детского сердца появилась у нее в 2017-м. В первый раз география акции ограничивалась только Москвой, а в этом году в ней приняли участие уже 30 российских регионов. Пока дети водили хороводы и уплетали сладости, ведущие специалисты со всех уголков России через телемост обсудили успехи и проблемы в области детской кардиохирургии. Врачи из Санкт-Петербурга, Калининграда, Улан-Удэ, Челябинска, Симферополя и других городов по очереди рассказывали по видеосвязи о ситуации в своих регионах и вносили предложения — как дальше развивать это направление медицины.

Всероссийский консилиум

Кроме того, медики из передовых отделений кардиохирургии рассказали о сложных, часто комплексных детских заболеваниях, с которыми они сталкивались в своей практике. Красноярские врачи сообщили об уникальном случае. После диагностики беременной женщины у плода выявили перикардит — увеличение объема жидкости в области сердца. Благодаря оперативному вмешательству, жидкость удалось откачать, когда ребенок еще находился в утробе матери.

В рамках телемоста ведущие хирурги обсудили также судьбу другого сложного пациента. Еще в 2014 году врачи поставили Саше диагноз "гипертрофическая кардиомиопатия" — утолщение стенок левого желудочка. А в последнее время состояние мальчика заметно ухудшилось. Специалисты из Нижнего Новгорода, где находится маленький пациент, в реальном времени провели ребенку диагностику с помощью УЗИ, транслируя результаты по видеосвязи. После того как врачи обменялись мнениями, консилиум под председательством директора Центра имени Бакулева Лео Бокерии порекомендовал хирургическую коррекцию патологии. "Поедешь лечиться в Москву?" — спросил Сашу главный кардиолог страны. "Да", — не задумываясь согласился шестилетний мальчик.

"Золотое правило медицины — участие в обсуждении как можно большего числа специалистов. Это позволяет практически всегда принять верное решение. Мы проводим много мероприятий, которые связывают специалистов по всей России, чтобы помочь детям в отдаленных регионах, но сегодняшняя телеконференция превзошла мои ожидания. Уверен, что через несколько лет это станет обычной практикой", — прокомментировал РИА Новости Бокерия.

НЦССХ имени Бакулева — крупнейший в мире центр по многообразию и объему операций, отмечает его директор: за последний год здесь провели 1800 операций на детских сердцах.

"Врожденный порок сердца — одна из главных причин младенческой смертности, мы активно с ней боремся. Уникальность наших методик — в том, что мы забираемся именно внутрь сердца, чтобы исправить нарушения. Так делают далеко не все. Главная технология, которую активно применяют в центре, — искусственное кровообращение. Она позволяет проводить операции любой сложности, вплоть до пересадки органа", — подчеркнул Бокерия.

"Решают часы"

В НЦССХ имени Бакулева детей привозят со всей России. "Крайне важно вовремя помочь: необходимо еще в период беременности обнаружить патологию и перевести ребенка в роддом неподалеку от клиники, где есть соответствующее оборудование и специалисты. Зачастую операция требуется в первые дни, а иногда и в первые часы после рождения — времени на дальнюю дорогу нет", — разъясняет Екатерина Бокерия.

"Система многоуровневая: на первом этапе врач любого родильного отделения при диагностике беременности способен отличить норму от отклонения. Если есть проблемы, мать переводят в соответствующий роддом. Когда случай действительно сложный, ее везут к нам в Национальный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени В. И. Кулакова. Там есть отделение, в котором оперируют многие пороки развития, но если речь идет о сердечной патологии, после родов мы направляем ребенка на операцию в Национальный центр имени Бакулева", — объясняет опытный кардиохирург.

Если время терпит, семья приезжает в Москву на лечение уже после родов. "Нам диагностировали тяжелый порок сердца еще на 24-й неделе беременности. Я была в шоке, но верила, что справимся. Родила в Орле, а вскоре мы с Ксюшей приехали в Москву. Операций было две. Вторая длилась аж девять с половиной часов. Нижнюю и верхнюю полые вены соединили протезом в обход сердца. По сути, вся система кровообращения у ребенка искусственная, тем не менее дочка отлично себя чувствует. Теперь приезжаем сюда только на процедуры — здесь очень хорошие специалисты", — делится с корреспондентом РИА Новости мама семилетней девочки Весна Глазкина.

Иногда дело не ограничивается только одной патологией — ребенку нужно несколько операций, причем в крайне ограниченный промежуток времени. "Нередко порок сердца сопровождается нарушениями частоты работы органа. Тогда принимается решение, с чем работать в первую очередь. Бывает, что устраняем очаг аритмии прямо во время другой операции: с помощью криозаморозки или воздействуя радиочастотным излучением", — описывает тонкости процесса заведующий отделением хирургического лечения тахикардии, доктор медицинских наук Сергей Сергуладзе.

Он добавляет, что НЦССХ имени Бакулева — практически единственное место, где готовы оказать помощь детям с аритмией, в большинстве клиник работают только со взрослыми. Здесь берутся и за другие сложнейшие случаи: к примеру, отсутствие либо заращение трехстворчатого клапана сердца или аномалию Эбштейна — нарушение нормального расположения створок этого клапана. Кроме того, лаборатория центра производит собственные биологические импланты, чем не может похвастать ни одна другая российская клиника.

"Мощностей центра хватает не только на граждан России — к нам привозят также детей из ближнего зарубежья. Мы готовы помочь всем, ведь в 97 процентах случаев после операции ребенок нормально развивается и живет полной жизнью", — резюмирует Лео Бокерия.