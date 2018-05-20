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Общество

Как в центре Бакулева спасают детей с помощью уникальных операций

08:0020.05.2018
(обновлено: 08:01 20.05.2018)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкДиректор научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, академик Лео Бокерия во время операцииДиректор научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, академик Лео Бокерия во время операции
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости, Александр Чернышев. Каждый сотый ребенок рождается с пороком сердца. В двадцати пяти процентах таких случаев нужна немедленная операция. В День детского сердца лучшие врачи страны с помощью телемоста провели консилиум о методах лечения очередного маленького пациента и обсудили перспективы отечественной кардиохирургии.

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По одному из этажей Национального центра сердечно-сосудистой хирургии (НЦССХ) имени А. Н. Бакулева носится детвора. "Пошли танцевать", — зовет друзей мальчик четырех лет с рисунком тигренка на лице. "Сначала за мороженым", — отвечает девочка.

Еще недавно все были на волосок от смерти и перенесли сложную операцию на сердце. Но сегодня их жизни ничто не угрожает: кто-то уже здоров и с нетерпением ждет скорой выписки, другие еще восстанавливаются в реабилитационном отделении в стенах НЦССХ.
Девятнадцатого мая по случаю Всероссийского дня детского сердца для них устроили настоящий праздник — с конкурсами, мастер-классами, пирожными, танцами и театральным представлением.

© РИА Новости / Евгений БиятовДетский праздник в НЦССХ им. А. Н. Бакулева
© РИА Новости / Евгений Биятов
Детский праздник в НЦССХ им. А. Н. Бакулева

В этот день дети вместе с родителями и сотрудниками центра высадили на территории молодые саженцы. И запустили в небо по три воздушных шара, символизирующих сердца ребенка, мамы и врача. "Мы хотели скрасить больничные будни наших маленьких пациентов и подарить им как можно больше положительных эмоций. Они настоящие герои и заслужили это. Но главная цель акции — привлечь внимание общества к детским сердечным заболеваниям. Ведь если вовремя диагностировать проблему и исправить ситуацию на ранней стадии, в будущем ребенок сможет полноценно развиваться. Врачам об этом известно, а вот родителям — далеко не всегда", — говорит инициатор акции, кардиолог Екатерина Бокерия.

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Идея проводить ежегодно День детского сердца появилась у нее в 2017-м. В первый раз география акции ограничивалась только Москвой, а в этом году в ней приняли участие уже 30 российских регионов. Пока дети водили хороводы и уплетали сладости, ведущие специалисты со всех уголков России через телемост обсудили успехи и проблемы в области детской кардиохирургии. Врачи из Санкт-Петербурга, Калининграда, Улан-Удэ, Челябинска, Симферополя и других городов по очереди рассказывали по видеосвязи о ситуации в своих регионах и вносили предложения — как дальше развивать это направление медицины.

Всероссийский консилиум

Кроме того, медики из передовых отделений кардиохирургии рассказали о сложных, часто комплексных детских заболеваниях, с которыми они сталкивались в своей практике. Красноярские врачи сообщили об уникальном случае. После диагностики беременной женщины у плода выявили перикардит — увеличение объема жидкости в области сердца. Благодаря оперативному вмешательству, жидкость удалось откачать, когда ребенок еще находился в утробе матери.

© РИА Новости / Евгений БиятовТелемост с региональными клиниками в НЦССХ им. Бакулева
© РИА Новости / Евгений Биятов
Телемост с региональными клиниками в НЦССХ им. Бакулева

В рамках телемоста ведущие хирурги обсудили также судьбу другого сложного пациента. Еще в 2014 году врачи поставили Саше диагноз "гипертрофическая кардиомиопатия" — утолщение стенок левого желудочка. А в последнее время состояние мальчика заметно ухудшилось. Специалисты из Нижнего Новгорода, где находится маленький пациент, в реальном времени провели ребенку диагностику с помощью УЗИ, транслируя результаты по видеосвязи. После того как врачи обменялись мнениями, консилиум под председательством директора Центра имени Бакулева Лео Бокерии порекомендовал хирургическую коррекцию патологии. "Поедешь лечиться в Москву?" — спросил Сашу главный кардиолог страны. "Да", — не задумываясь согласился шестилетний мальчик.

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"Золотое правило медицины — участие в обсуждении как можно большего числа специалистов. Это позволяет практически всегда принять верное решение. Мы проводим много мероприятий, которые связывают специалистов по всей России, чтобы помочь детям в отдаленных регионах, но сегодняшняя телеконференция превзошла мои ожидания. Уверен, что через несколько лет это станет обычной практикой", — прокомментировал РИА Новости Бокерия.

НЦССХ имени Бакулева — крупнейший в мире центр по многообразию и объему операций, отмечает его директор: за последний год здесь провели 1800 операций на детских сердцах.

© РИА Новости / Евгений БиятовДиректор НЦССХ им. А. Н. Бакулева Лео Бокерия
© РИА Новости / Евгений Биятов
Директор НЦССХ им. А. Н. Бакулева Лео Бокерия

"Врожденный порок сердца — одна из главных причин младенческой смертности, мы активно с ней боремся. Уникальность наших методик — в том, что мы забираемся именно внутрь сердца, чтобы исправить нарушения. Так делают далеко не все. Главная технология, которую активно применяют в центре, — искусственное кровообращение. Она позволяет проводить операции любой сложности, вплоть до пересадки органа", — подчеркнул Бокерия.

"Решают часы"

В НЦССХ имени Бакулева детей привозят со всей России. "Крайне важно вовремя помочь: необходимо еще в период беременности обнаружить патологию и перевести ребенка в роддом неподалеку от клиники, где есть соответствующее оборудование и специалисты. Зачастую операция требуется в первые дни, а иногда и в первые часы после рождения — времени на дальнюю дорогу нет", — разъясняет Екатерина Бокерия.

"Система многоуровневая: на первом этапе врач любого родильного отделения при диагностике беременности способен отличить норму от отклонения. Если есть проблемы, мать переводят в соответствующий роддом. Когда случай действительно сложный, ее везут к нам в Национальный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени В. И. Кулакова. Там есть отделение, в котором оперируют многие пороки развития, но если речь идет о сердечной патологии, после родов мы направляем ребенка на операцию в Национальный центр имени Бакулева", — объясняет опытный кардиохирург.

© РИА Новости / Евгений БиятовВрач-кардиолог Екатерина Бокерия
© РИА Новости / Евгений Биятов
Врач-кардиолог Екатерина Бокерия

Если время терпит, семья приезжает в Москву на лечение уже после родов. "Нам диагностировали тяжелый порок сердца еще на 24-й неделе беременности. Я была в шоке, но верила, что справимся. Родила в Орле, а вскоре мы с Ксюшей приехали в Москву. Операций было две. Вторая длилась аж девять с половиной часов. Нижнюю и верхнюю полые вены соединили протезом в обход сердца. По сути, вся система кровообращения у ребенка искусственная, тем не менее дочка отлично себя чувствует. Теперь приезжаем сюда только на процедуры — здесь очень хорошие специалисты", — делится с корреспондентом РИА Новости мама семилетней девочки Весна Глазкина.

Иногда дело не ограничивается только одной патологией — ребенку нужно несколько операций, причем в крайне ограниченный промежуток времени. "Нередко порок сердца сопровождается нарушениями частоты работы органа. Тогда принимается решение, с чем работать в первую очередь. Бывает, что устраняем очаг аритмии прямо во время другой операции: с помощью криозаморозки или воздействуя радиочастотным излучением", — описывает тонкости процесса заведующий отделением хирургического лечения тахикардии, доктор медицинских наук Сергей Сергуладзе.

© РИА Новости / Евгений БиятовКсения Глазкина с мамой
© РИА Новости / Евгений Биятов
Ксения Глазкина с мамой

Он добавляет, что НЦССХ имени Бакулева — практически единственное место, где готовы оказать помощь детям с аритмией, в большинстве клиник работают только со взрослыми. Здесь берутся и за другие сложнейшие случаи: к примеру, отсутствие либо заращение трехстворчатого клапана сердца или аномалию Эбштейна — нарушение нормального расположения створок этого клапана. Кроме того, лаборатория центра производит собственные биологические импланты, чем не может похвастать ни одна другая российская клиника.

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"Мощностей центра хватает не только на граждан России — к нам привозят также детей из ближнего зарубежья. Мы готовы помочь всем, ведь в 97 процентах случаев после операции ребенок нормально развивается и живет полной жизнью", — резюмирует Лео Бокерия.

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