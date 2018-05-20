МОСКВА, 20 мая — РИА Новости, Александр Чернышев. Здесь не курят, не пьют, живут в гармонии с природой, а все решения принимают коллективно — в России уже более четырехсот экопоселений. Люди продают городские квартиры, чтобы создать на гектаре земли свой "райский уголок". О современных общинах — в материале РИА Новости.

"Представьте: вы с нуля строите поселок вдали от цивилизации без государственной поддержки. Придется столкнуться с вопросами энерго- и водоснабжения, дорог, детского образования и так далее. Над вами нет ни начальников, ни руководителей. Обо всем нужно договариваться — идея самоуправления на основе равноправия и добрососедства здесь во главе всего", — рассказывает РИА Новости член Союза экопоселений, экотренер Роман Саблин.

По его словам, первые подобные поселки появились в России в начале 2000-х. "Люди осознали, что можно устроить свою жизнь вне города. На волне романтизма продавали квартиры, бросали все и уезжали жить по-новому на собственном гектаре: натуральное земледелие, стремление к самообеспечению, здоровый образ жизни, общинный уклад", — делится тонкостями Саблин.

Со временем все больше горожан решались попробовать свои силы "на земле". Семья Шешиных в 2013 году переехала из Санкт-Петербурга в Краснодарский край и основала свое экопоселение буквально в чистом поле.

© Фото : Лариса Островская Cемья Шешиных © Фото : Лариса Островская Cемья Шешиных

"Вообще-то мы думали о жизни за границей. Путешествовали несколько лет, но свой рай не нашли и решили создать его сами. Купили десять гектаров земли в Краснодарском крае подальше от города и начали их обживать. Друзья и родители хоть и крутили пальцем у виска, однако приехали помочь отстроиться на первых порах", — вспоминает в беседе с корреспондентом РИА Новости основатель экопоселения "Здравое" Денис Шешин.

Построив дом, семья занялась обработкой земли. А через несколько лет пошли урожаи. "Сегодня наш участок приносит неплохой доход. Мы выращиваем для себя и на продажу персики, черешню, клубнику и еще много других фруктов, овощей, декоративных растений", — не скрывает гордости Шешин.

Он уверен, что на земле выживают или предприниматели, торгующие продукцией с огорода, или те, у кого есть пассивный доход либо навык заработка в интернете. "Другие разоряются и уезжают. На моей памяти из-за возникших трудностей распалось несколько семей. Хотя наша, наоборот, пополнилась", — отмечает отец двоих детей.

Своими успехами и неудачами основатели "Здравого" делились на YouTube-канале, и уже через полгода рядом с ними возводили усадьбы еще восемь семей. Дальше — больше: спустя пять лет в экопоселении выкуплено порядка восьмидесяти участков.

© Фото : Лариса Островская Хоровод в экопоселении "Здравое" © Фото : Лариса Островская Хоровод в экопоселении "Здравое"

"У нас не живут одиночки. Большинство — семейные пары с маленькими детьми. По нашим правилам люди в поселении не пьют и не курят, помогают друг другу, вместе ежемесячно убирают общую территорию", — разъясняет основатель.

"Деньги кончились, с соседями поругались"

Впрочем, далеко не всегда удается воплотить мечту в жизнь: во многих поселках не получается выстроить прочную систему самоуправления, поэтому они постепенно превращаются в обычный дачный кооператив.

"Приезжая, люди верят, что смогут услышать друг друга, но когда сто человек пытаются прийти к общему знаменателю, это непросто. Пробуют разные подходы, вплоть до модели Новгородского вече, однако после советского прошлого, когда в колхозы загоняли насильно, мы разучились договариваться", — разъясняет проблему Роман Саблин.

Кроме того, через пять лет стройки у многих заканчиваются деньги, люди оказываются на грани выживания, добавляет он. "Обустроить собственный участок, скинуться на дороги, построить школу, участвовать в общих закупках — не у всех хватает на это средств. Некоторые в конце концов решаются продать участок", — говорит собеседник.

Тогда начинается поиск покупателей, которые пришлись бы по душе соседям. "Есть две основных модели: земля либо находится в собственности у поселенцев, либо в пользовании. Последнее означает, что свою территорию можно продать только с согласия других жителей. Как правило, более успешны как раз поселения с таким устройством — они ближе к общинному укладу", — уверен Саблин.

Это неудивительно. Если люди полноправно владеют землей, они имеют право продать ее кому угодно, да и сами могут делать на ней все что вздумается, не считаясь с уставом экопоселения.

© Фото : Лариса Островская Cтройка в экопоселении "Здравое" © Фото : Лариса Островская Cтройка в экопоселении "Здравое"

"Хотя мы подбираем людей, готовых к полноценному переезду на участок и совместным инвестициям в инфраструктуру, около половины собственников из шестнадцати заглядывают сюда довольно редко. Еще четыре хозяйства уже давно не могут найти новых владельцев", — описывает РИА Новости ситуацию в экопоселении "Великое" (недалеко от подмосковного Сергиева Посада) один из его основателей Данила Васкевич.

В одном ритме с природой

Зато с соседями, которые постоянно живут на земле, семья Васкевичей отлично ладит. "Все они — с высшим образованием, многие, как и я, увлекаются йогой и другими духовными практиками, большинство вегетарианцы. Вместе мы ищем что-то за пределами общества потребления: гармонию с природой и с собой. Когда ее обретаешь, качество жизни сразу повышается. Нет суеты, нервов — здоровье на свежем воздухе быстро идет на поправку", — не сомневается Васкевич.

Каждая семья находит в "Великом" что-то для себя, замечает он: одни разводят пчел, другие — рыб в собственном пруду, а особо предприимчивые делают ставку на экотуризм — те, кто пока не решился на переезд, на время приезжают насладиться ландшафтами. Сам Данила из финансового директора крупной компании неожиданно для себя превратился в предпринимателя.

© Фото из личного архива Данила Васкевич © Фото из личного архива Данила Васкевич

"У нас двое детей дошкольного возраста. Мы задумались, как дать им хорошее образование, не мотаясь ежедневно в Москву. И родилась идея открыть в Сергиевом Посаде детский сад и школу. Сначала это были социальные проекты, сейчас — уже неплохой источник дохода", — уточняет отец двоих детей.

Он признается, что переезд дался не сразу. "Мы с женой всегда хотели воспитывать малышей в здоровой окружающей среде — в Москве это вряд ли возможно. Поэтому в 2007 году одними из первых купили участок. Сначала строили дом, потом приезжали по выходным и в конце концов поселились на постоянной основе. Первое время приходилось часто ездить в столицу по работе, сейчас — примерно раз в месяц: сходить в театр или ресторан", — говорит Васкевич.

Полностью отказаться от благ цивилизации трудно, признает он. "Но одиннадцать лет без электричества прожить можно — оно в поселении появилось совсем недавно. Весной и летом солнечных батарей вполне хватает, к тому же стараемся жить в одном ритме с природой: ложиться с заходом солнца и просыпаться на рассвете", — рассказывает о нюансах основатель "Великого".

© Фото из архива экопоселения "Великое" Концерт у пруда в экопоселении "Великое" © Фото из архива экопоселения "Великое" Концерт у пруда в экопоселении "Великое"

"Зарабатываем неплохо"

Однако при всем желании не во всех экопоселениях удается обходиться альтернативными источниками энергии. "У нас мало солнечных или ветреных дней, поэтому пользуемся электричеством", — объясняет РИА Новости Мария Гимаева, жительница экопоселения "Лесная поляна" в Республике Марий Эл.

Цели убежать от городского комфорта нет, скорее — создать его, не навредив природе, отмечает она. "Сейчас подумываем об оптоволокне для скоростного интернета. Конечно, экологичные технологии, которые подходят для нашей местности, мы с радостью внедряем. Недавно, к примеру, закупили контейнеры для сортировки отходов. В поселении нельзя пользоваться бытовой химией и разводить скот на убой. Кстати, общение у нас тоже экологичное — запрещена политическая и религиозная пропаганда", — говорит Гимаева.

С мужем и двумя детьми Мария переехала в "Лесную поляну" из Казани полтора года назад. Она говорит, что семья ни разу не пожалела о своем решении. "В городе по-настоящему белый снег мы не видели, а сейчас, когда ездим в Казань, дочь удивляется, почему там так грязно. Для детей в поселении есть все: развивающие занятия с педагогом, здоровое питание, лес с молодыми березками и соснами. Взрослые в общем Доме культуры могут играть в теннис, заниматься рукоделием, вокалом, йогой. Кому-то, конечно, ближе садоводство на своем участке", — рассуждает молодая мама.

© Фото из личного архива Семья Гимаевых © Фото из личного архива Семья Гимаевых

Сами Гимаевы не спешат засаживать овощами и фруктами всю землю. Главное, чтобы было красиво, считает Мария. "Мы неплохо зарабатываем продвижением в социальных сетях: нет нужды продавать что-то с участка. Купить экологичные продукты можно у соседей — мед, масла, травы. Что-то закупаем вместе с другими поселенцами, но иногда приходится доехать и до обычного супермаркета", — поясняет собеседница.

Гимаева не удивляется быстрому приросту людей в поселении, несмотря на довольно суровый климат. "Приезжают все новые молодые родители со всей России. Три года назад здесь было только двое детей, а сегодня — тридцать. Есть и люди в возрасте, но они тоже ведут активный образ жизни — еще и нам фору дадут. Когда все участки разберут, в "Лесной поляне" будет около шестидесяти семей. Надеюсь, они, как и мы, найдут здесь то, что искали", — говорит она.

Продолжает свои поиски и Роман Саблин. "В каждом экопоселении от Калининграда до Дальнего Востока своя ситуация. Люди пробуют, ошибаются. Мы ищем место, которое вдохновляло бы нашу семью. Летом поедем в несколько поселений пожить по неделе-две. Если зацепит — переедем", — надеется он.