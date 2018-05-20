РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

"Грязь режет глаз". Почему жители мегаполисов уезжают в экопоселения

08:0020.05.2018
(обновлено: 08:01 20.05.2018)
0240
© Фото из архива экопоселения "Лесная Поляна"Жители экопоселения Лесная ПолянаЖители экопоселения Лесная Поляна
© Фото из архива экопоселения "Лесная Поляна"

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости, Александр Чернышев. Здесь не курят, не пьют, живут в гармонии с природой, а все решения принимают коллективно — в России уже более четырехсот экопоселений. Люди продают городские квартиры, чтобы создать на гектаре земли свой "райский уголок". О современных общинах — в материале РИА Новости.

"Крутили пальцем у виска"
Александр Борисов и Арчена
© Фото из личного архива Александра Борисова
"Стало скучно". Почему россияне бросают успешную работу и уезжают к морю

"Представьте: вы с нуля строите поселок вдали от цивилизации без государственной поддержки. Придется столкнуться с  вопросами энерго- и водоснабжения, дорог, детского образования и так далее. Над вами нет ни начальников, ни руководителей. Обо всем нужно договариваться — идея самоуправления на основе равноправия и добрососедства здесь во главе всего", — рассказывает РИА Новости член Союза экопоселений, экотренер Роман Саблин.

По его словам, первые подобные поселки появились в России в начале 2000-х. "Люди осознали, что можно устроить свою жизнь вне города. На волне романтизма продавали квартиры, бросали все и уезжали жить по-новому на собственном гектаре: натуральное земледелие, стремление к самообеспечению, здоровый образ жизни, общинный уклад", — делится тонкостями Саблин.

Со временем все больше горожан решались попробовать свои силы "на земле". Семья Шешиных в 2013 году переехала из Санкт-Петербурга в Краснодарский край и основала свое экопоселение буквально в чистом поле.

© Фото : Лариса ОстровскаяCемья Шешиных
© Фото : Лариса Островская
Cемья Шешиных

"Вообще-то мы думали о жизни за границей. Путешествовали несколько лет, но свой рай не нашли и решили создать его сами. Купили десять гектаров земли в Краснодарском крае подальше от города и начали их обживать. Друзья и родители хоть и крутили пальцем у виска, однако приехали помочь отстроиться на первых порах", — вспоминает в беседе с корреспондентом РИА Новости основатель экопоселения "Здравое" Денис Шешин.

Построив дом, семья занялась обработкой земли. А через несколько лет пошли урожаи. "Сегодня наш участок приносит неплохой доход. Мы выращиваем для себя и на продажу персики, черешню, клубнику и еще много других фруктов, овощей, декоративных растений", — не скрывает гордости Шешин.

Он уверен, что на земле выживают или предприниматели, торгующие продукцией с огорода, или те, у кого есть пассивный доход либо навык заработка в интернете. "Другие разоряются и уезжают. На моей памяти из-за возникших трудностей распалось несколько семей. Хотя наша, наоборот, пополнилась", — отмечает отец двоих детей.

Своими успехами и неудачами основатели "Здравого" делились на YouTube-канале, и уже через полгода рядом с ними возводили усадьбы еще восемь семей. Дальше — больше: спустя пять лет в экопоселении выкуплено порядка восьмидесяти участков.

 

© Фото : Лариса ОстровскаяХоровод в экопоселении "Здравое"
© Фото : Лариса Островская
Хоровод в экопоселении "Здравое"

"У нас не живут одиночки. Большинство — семейные пары с маленькими детьми. По нашим правилам люди в поселении не пьют и не курят, помогают друг другу, вместе ежемесячно убирают общую территорию", — разъясняет основатель.

"Деньги кончились, с соседями поругались"

Впрочем, далеко не всегда удается воплотить мечту в жизнь: во многих поселках не получается выстроить прочную систему самоуправления, поэтому они постепенно превращаются в обычный дачный кооператив.

Асият Матуева
© Фото : из личного архива Асият Матуевой
Погнали городских. Жители мегаполисов бросают все и уезжают в деревню

"Приезжая, люди верят, что смогут услышать друг друга, но когда сто человек пытаются прийти к общему знаменателю, это непросто. Пробуют разные подходы, вплоть до модели Новгородского вече, однако после советского прошлого, когда в колхозы загоняли насильно, мы разучились договариваться", — разъясняет проблему Роман Саблин.

Кроме того, через пять лет стройки у многих заканчиваются деньги, люди оказываются на грани выживания, добавляет он. "Обустроить собственный участок, скинуться на дороги, построить школу, участвовать в общих закупках — не у всех хватает на это средств. Некоторые в конце концов решаются продать участок", — говорит собеседник.

Тогда начинается поиск покупателей, которые пришлись бы по душе соседям. "Есть две основных модели: земля либо находится в собственности у поселенцев, либо в пользовании. Последнее означает, что свою территорию можно продать только с согласия других жителей. Как правило, более успешны как раз поселения с таким устройством — они ближе к общинному укладу", — уверен Саблин.

Это неудивительно. Если люди полноправно владеют землей, они имеют право продать ее кому угодно, да и сами могут делать на ней все что вздумается, не считаясь с уставом экопоселения.

© Фото : Лариса ОстровскаяCтройка в экопоселении "Здравое"
© Фото : Лариса Островская
Cтройка в экопоселении "Здравое"

"Хотя мы подбираем людей, готовых к полноценному переезду на участок и совместным инвестициям в инфраструктуру, около половины собственников из шестнадцати заглядывают сюда довольно редко. Еще четыре хозяйства уже давно не могут найти новых владельцев", — описывает РИА Новости ситуацию в экопоселении "Великое" (недалеко от подмосковного Сергиева Посада) один из его основателей Данила Васкевич.

В одном ритме с природой

Зато с соседями, которые постоянно живут на земле, семья Васкевичей отлично ладит. "Все они — с высшим образованием, многие, как и я, увлекаются йогой и другими духовными практиками, большинство вегетарианцы. Вместе мы ищем что-то за пределами общества потребления: гармонию с природой и с собой. Когда ее обретаешь, качество жизни сразу повышается. Нет суеты, нервов — здоровье на свежем воздухе быстро идет на поправку", — не сомневается Васкевич.

Каждая семья находит в "Великом" что-то для себя, замечает он: одни разводят пчел, другие — рыб в собственном пруду, а особо предприимчивые делают ставку на экотуризм — те, кто пока не решился на переезд, на время приезжают насладиться ландшафтами. Сам Данила из финансового директора крупной компании неожиданно для себя превратился в предпринимателя.

© Фото из личного архиваДанила Васкевич
© Фото из личного архива
Данила Васкевич

"У нас двое детей дошкольного возраста. Мы задумались, как дать им хорошее образование, не мотаясь ежедневно в Москву. И родилась идея открыть в Сергиевом Посаде детский сад и школу. Сначала это были социальные проекты, сейчас — уже неплохой источник дохода", — уточняет отец двоих детей.

Он признается, что переезд дался не сразу. "Мы с женой всегда хотели воспитывать малышей в здоровой окружающей среде — в Москве это вряд ли возможно. Поэтому в 2007 году одними из первых купили участок. Сначала строили дом, потом приезжали по выходным и в конце концов поселились на постоянной основе. Первое время приходилось часто ездить в столицу по работе, сейчас — примерно раз в месяц: сходить в театр или ресторан", — говорит Васкевич.

Полностью отказаться от благ цивилизации трудно, признает он. "Но одиннадцать лет без электричества прожить можно — оно в поселении появилось совсем недавно. Весной и летом солнечных батарей вполне хватает, к тому же стараемся жить в одном ритме с природой: ложиться с заходом солнца и просыпаться на рассвете", — рассказывает о нюансах основатель "Великого".

© Фото из архива экопоселения "Великое"Концерт у пруда в экопоселении "Великое"
© Фото из архива экопоселения "Великое"
Концерт у пруда в экопоселении "Великое"

"Зарабатываем неплохо"

Однако при всем желании не во всех экопоселениях удается обходиться альтернативными источниками энергии. "У нас мало солнечных или ветреных дней, поэтому пользуемся электричеством", — объясняет РИА Новости Мария Гимаева, жительница экопоселения "Лесная поляна" в Республике Марий Эл.

 

Цели убежать от городского комфорта нет, скорее — создать его, не навредив природе, отмечает она. "Сейчас подумываем об оптоволокне для скоростного интернета. Конечно, экологичные технологии, которые подходят для нашей местности, мы с радостью внедряем. Недавно, к примеру, закупили контейнеры для сортировки отходов. В поселении нельзя пользоваться бытовой химией и разводить скот на убой. Кстати, общение у нас тоже экологичное — запрещена политическая и религиозная пропаганда", — говорит Гимаева.

С мужем и двумя детьми Мария переехала в "Лесную поляну" из Казани полтора года назад. Она говорит, что семья ни разу не пожалела о своем решении. "В городе по-настоящему белый снег мы не видели, а сейчас, когда ездим в Казань, дочь удивляется, почему там так грязно. Для детей в поселении есть все: развивающие занятия с педагогом, здоровое питание, лес с молодыми березками и соснами. Взрослые в общем Доме культуры могут играть в теннис, заниматься рукоделием, вокалом, йогой. Кому-то, конечно, ближе садоводство на своем участке", — рассуждает молодая мама.

© Фото из личного архиваСемья Гимаевых
© Фото из личного архива
Семья Гимаевых

Сами Гимаевы не спешат засаживать овощами и фруктами всю землю. Главное, чтобы было красиво, считает Мария. "Мы неплохо зарабатываем продвижением в социальных сетях: нет нужды продавать что-то с участка. Купить экологичные продукты можно у соседей — мед, масла, травы. Что-то закупаем вместе с другими поселенцами, но иногда приходится доехать и до обычного супермаркета", — поясняет собеседница. 

Светлана Елкина спасает черепах
© фото из личного архива Светланы Елкиной
Сказочный труд. Почему люди бросают все ради работы мечты
Гимаева не удивляется быстрому приросту людей в поселении, несмотря на довольно суровый климат. "Приезжают все новые молодые родители со всей России. Три года назад здесь было только двое детей, а сегодня — тридцать. Есть и люди в возрасте, но они тоже ведут активный образ жизни — еще и нам фору дадут. Когда все участки разберут, в "Лесной поляне" будет около шестидесяти семей. Надеюсь, они, как и мы, найдут здесь то, что искали", — говорит она.

Продолжает свои поиски и Роман Саблин. "В каждом экопоселении от Калининграда до Дальнего Востока своя ситуация. Люди пробуют, ошибаются. Мы ищем место, которое вдохновляло бы нашу семью. Летом поедем в несколько поселений пожить по неделе-две. Если зацепит — переедем", — надеется он.

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена