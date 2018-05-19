В Москве стартовала акция "Ночь в музее"

Посетители в музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина во время международной акции Ночь музеев. Архивное фото

Посетители в музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина во время международной акции Ночь музеев. Архивное фото

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Официальное открытие московской культурной акции "Ночь в музее" состоялось на главной площадке города — в "Музее Москвы", сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

В церемонии открытия 12-й культурной акции приняли участи представители департамента культуры города, музейного объединения "Музей Москвы" и крупных музеев города.

"Дорогие друзья, мы с вами в 12-й раз в нашем городе проводим музейную ночь. Среди всех культурных московских ночей — это и ночь театров, ночь библиотек и недавно появившаяся ночь кино, и ночь на катке, и ночь искусств — ночь музеев — самая посещаемая, а значит, и самая ожидаемая", — сказал собравшимся заместитель руководителя департамента культуры города Владимир Филиппов.

Кроме того, на территории музея открыты выставки для свободного посещения, организованы бесплатные экскурсии, а во дворе музея проходит ярмарка местной еды и выступают музыканты.

В рамках акции бесплатно и до позднего вечера будут открыты более 200 городских культурных площадок, каждая из которых готовит свою программу: лекции, экскурсии, перформансы и концерты, в том числе и во дворах музеев.