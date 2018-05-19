Поклонская провела экскурсию для школьников по Ливадийскому дворцу

ЯЛТА, 19 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская побыла в роли экскурсовода и рассказала школьникам о жизни императора Николая II и его семьи.

Экскурсия приводилась в субботу в резиденции императора — Ливадийском дворцу. Мероприятия было приурочено к 150-летию со дня рождения Николая II.

"Для учащихся евпаторийской школы проводилась бесплатная экскурсия мной лично. Для меня это гордость, большая радость и честь, что я смогла рассказать хоть немного настоящую историю царской семьи, о том, как она была счастлива в Ливадийском дворце. О том, какое зверское преступление было совершено в 1918 году", — сказала журналистам Поклонская.

Депутат подчеркнула, что подобные мероприятия стоит проводить как можно чаще.

"Историю надо знать и надо знать своих героев", — подчеркнула Поклонская.

Поклонская призналась, что ей пришлось готовиться для выступления перед детьми.

Ливадийский дворец — летняя резиденция последнего российского императора в Крыму, обрел мировую известность после проведения в его стенах в 1945 году Ялтинской конференции глав СССР, США и Великобритании. Сегодня он также активно используется для проведения конференций, форумов и встреч.

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