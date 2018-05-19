Собянин пригласил зрителей поболеть за участников Московского полумарафона

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин Собянин пригласил зрителей прийти на Московский полумарафон и поболеть за участников, который пройдет в воскресенье по центральным набережным столицы и под стенами Кремля.

А еще завтра на Садовом кольце пройдет #МосковскийВелопарад. В зоне старта вам помогут подкачать шины, смазать цепь и настроить скорости. Здесь можно узнать о правилах участия и бонусах для участников: https://t.co/a49OwZFCEY #велокаменная — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 19 мая 2018 г.

Как отметил мэр Москвы, завтра на Садовом кольце пройдет Московский Велопарад. В зоне старта, по его словам, участникам помогут подкачать шины, смазать цепь и настроить скорости.