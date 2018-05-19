Посол Сирии в России заложил в Крыму аллею дипломатов

Маяк на мысе Тарханкут в Крыму. Архивное фото

Маяк на мысе Тарханкут в Крыму. Архивное фото

ЯЛТА, 19 мая – РИА Новости. Посол Сирии в РФ Рияд Хаддад заложил аллею дипломатов в Международном детском центре "Артек", передает корреспондент РИА Новости.

Посол вместе с сирийскими детьми, отдыхающими в "Артеке", посадил первую пальму на будущей аллее. Дерево символизирует победу и мир.

В общении с журналистами Хаддад подчеркнул, что сажает пальму с уверенностью в укреплении сирийско-российских отношений по всем отраслям.

"За развитие сирийско-российских отношений во всех областях до конца", — сказал посол.

На сегодня в "Артеке" находится десять детей сирийских военнослужащих, погибших в войне с мировым терроризмом. Все дети родом из городов Латакия, Хама, Дамаск, Масьяф. Отдыхают юные гости в лагере "Морской".

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