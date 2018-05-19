Собянин пообещал сохранить памятник заводчанам-участникам войны

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Памятник заводчанам-участникам Великой Отечественной войны, который расположен на территории бывшего завода "Серп и Молот", будет сохранен, сообщил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин.

"Узнал о беспокойстве горожан по поводу судьбы мемориала заводчанам-участникам Великой Отечественной войны — "Металлурги — своим погибшим товарищам", который находится на территории бывшего завода "Серп и Молот". Безусловно, памятник будет сохранен. Это святое", — написал он на своей станице в Twitter.

Узнал о беспокойстве горожан по поводу судьбы мемориала заводчанам-участникам Великой Отечественной войны — "Металлурги — своим погибшим товарищам", который находится на территории бывшего завода "Серп и Молот". Безусловно, памятник будет сохранен. Это святое. pic.twitter.com/l7XXcwVVt5 — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 19 мая 2018 г.

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