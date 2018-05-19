"Мосводосток" продолжает круглосуточно дежурить из-за дождя в Москве

Женщина идет по Фрунзенской набережной в Москве во время дождя. Архивное фото

Женщина идет по Фрунзенской набережной в Москве во время дождя. Архивное фото

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Бригады "Мосводостока" продолжают в круглосуточном режиме дежурить из-за дождя в Москве, оперативно реагируя на все поступающие заявки, сообщили РИА Новости в пресс-службе комплекса городского хозяйства в субботу.

Ранее в столичном главке МЧС России предупредили, что в ближайшие один-два часа в отдельных районах Москвы ожидается гроза с дождем и сильный ветер, такая погода продлится до конца дня. При этом, как ранее сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос", в течение 19 мая в столице может выпасть около 20% месячной нормы осадков.

"Бригады ГУП "Мосводосток" продолжают дежурить в круглосуточном режиме. Специалисты предприятия оперативно реагируют на все заявки о скоплении воды", — рассказали в комплексе.

Всего на улицы города выведены более 270 единиц техники и задействованы более 370 бригад, в составе которых более 1,1 тысячи сотрудников.

При обнаружении скоплений воды горожане могут обратиться в круглосуточную центральную диспетчерскую службу предприятия и оставить заявку на вызов бригады.