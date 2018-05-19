Московских водителей попросили отказаться от личных автомобилей из-за ливня

Автомобиль едет по улице Москвы во время дождя. Архивное фото

Автомобиль едет по улице Москвы во время дождя. Архивное фото

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Информационный центр транспортного комплекса Москвы попросил водителей отказаться от личных автомобилей из-за плохой погоды, сообщает пресс-служба ведомства.

"Просим водителей отказаться от личных автомобилей. Вместо них рекомендуем пользоваться подготовленным к работе в сложных погодных условиях городским транспортом. Московский метрополитен и Мосгортранс работают без серьезных осложнений и готовы принять пассажиров, оказавшихся в городе под дождем", — говорится в сообщении.

Пресс-служба ведомства просит водителей быть внимательными, соблюдать ПДД и избегать опасных маневров на дороге.

Прогноз погоды на ria.ru >>