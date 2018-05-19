В Москве чествовали победителей Всероссийской олимпиады школьников

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Торжественное мероприятие, посвящённое победам московских школьников во Всероссийской олимпиаде школьников, состоялось в Московском международном доме музыки в субботу.

Победителей и призеров с блестящим выступлением на олимпиаде поздравил мэр Москвы Сергей Собянин. Всего победителям и призерами на олимпиаде стали 906 москвичей, 191 из которых получил "золото".

"Даже не верится, что вам удалось совершить такой подвиг — подготовиться и выиграть Всероссийскую олимпиаду школьников. Мне кажется, в олимпийскую сборную страны попасть проще", — сказал Собянин.

Он отметил, что в прошлом году было принято решение о выплате московским победителям Всероссийской олимпиады по 200 тысяч рублей, призерам — по 100 тысяч рублей.

"Но я считаю, с каждым годом происходит инфляция, и деньги уже не те, чем вам хотелось. Это во-первых. А во-вторых, конкуренция среди вас с каждым годом выше. Поэтому мы ровно на 50% повысим вам премии", — сообщил Собянин.

По его словам, столичная система образования прошла сложный, иногда конфликтный путь по реорганизации, изменении финансирования, создания школьного самоуправления и контроля. Благодаря этому, заметил мэр, всего лишь за несколько лет число москвичей — победителей Всероссийской олимпиады школьников выросло в два раза. Также значительно улучшились результаты ЕГЭ школьников из Москвы, что даёт конкурентное преимущество перед абитуриентами из других регионов, приезжающих поступать в ведущие столичные вузы.

"Поэтому очень важно московское образование и дальше развивать, внедряя новые формы — Московскую электронную школу, инженерные, медицинские, гуманитарные классы, взаимодействие с лучшими вузами, учреждениями культуры, чтобы вы чувствовали это, чтобы это была бы единая образовательная среда, и вы развивались вместе с городом", — подчеркнул мэр.

Он отметил, что во многом от нынешних школьников зависит, какой будет Москва через несколько лет, какой будет Россия.

"Вы успешны, вас ждёт хорошее будущее! Спасибо вам от меня лично и от москвичей", — поблагодарил Собянин.

Победителями и призёрами Всероссийской олимпиады школьников стали ученики 227 школ (в 2010 году — 43). При этом москвичи завоевали половину всех "золотых" наград.