ВОРОНЕЖ, 19 мая — РИА Новости. Численность участников движения "Юнармия" уже превысила 230 тысяч человек, сообщил в субботу журналистам на церемонии принятия в ряды юнармейцев 300 школьников в Воронеже начальник Военно-воздушной академии генерал-полковник Геннадий Зибров.

"Всероссийское юнармейское движение набирает сегодня хорошие обороты. Уже более 230 тысяч мальчишек и девчонок в его рядах. И это важно, чтобы сохранялась преемственность поколений. Для того, чтобы история нашей страны, история подвигов нашего народа, была в сердцах и сознании нашей молодежи", — отметил он.

Как уточнили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, в субботу на Адмиралтейской набережной в Воронеже состоялась торжественная церемония принятия в ряды "Юнармии" 300 школьников, которые сформировали 12 новых отрядов.

"Сегодня 300 воронежских школьников пополнили ряды юнармейцев. Движение "Юнармия" развивается, с каждым месяцем нас становится больше. Наша цель — объединить все военно-патриотические клубы и организации под крылом "Юнармии", мы делаем общее дело. То, что сегодня ребята дисциплинированно показывают приемы строевой подготовки, поют строевые песни — это только на благо молодежи", — отметила на церемонии руководитель аппарата главного штаба движения "Юнармия", олимпийская чемпионка Елена Слесаренко.

Церемония завершилась конкурсами строевых речевок, песен и маршей среди участников "Юнармии".

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия" создано по инициативе министерства обороны РФ в 2016 году. Членами движения являются россияне в возрасте от 8 до 18 лет. Штабы организации работают во всех 85 регионах страны.