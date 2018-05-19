Водка, закуска и флирт: памятки для иностранных футбольных болельщиков

Москва, 19 мая — РИА Новости. Ассоциация футбола Аргентины (AFA) извинилась за вышедшую в преддверии чемпионата мира брошюру "Русский язык и культура", которая на деле оказалась пособием по знакомству с русскими девушками.

Рекомендации для болельщиков, собирающихся на мундиаль, издают не только в Аргентине. РИА Новости изучило некоторые публикации.

Холода, советская архитектура, плохой Wi-Fi и высокий уровень безопасности — таковы главные характеристики Москвы, которые дала читателям журналист популярного бразильского ресурса globo.com. В последние месяцы издание неоднократно рассказывало о России, не скупясь на советы.

Например, журналисты сообщают о многочисленных приметах, распространенных в российском обществе по сей день. Нельзя оставлять пустые бутылки на столе, свистеть, пожимать руку через порог. Обязательно снимайте обувь, входя в чей-то дом, и перчатки при рукопожатии. Не заводите разговоров о политике и не допускайте шуток о семье. Это, уверен автор статьи, всегда приводит к неприятностям.

Есть и весьма неожиданный пункт: не облизывайте нож. Оказывается, это очень распространено в Бразилии, но в России покажется странным.

Вопрос употребления алкоголя традиционно один из самых насущных. Бразильские журналисты посвятили целую статью правилам продажи спиртного во время соревнований, в том числе и в вагонах-ресторанах. Осторожнее пейте, ешьте борщ и уступайте места пожилым — предупреждает футбольных болельщиков британский таблоид The Sun.

"Россия находится, может быть, и недалеко, но это совершенно другой мир. Поэтому мы составили для вас гид, как вести себя, как есть, а также употреблять национальный напиток — водку".

Если британцы известны отсутствием самоконтроля, когда выпивают, то русские — любовью к водке, продолжает издание. Совместите эти два качества, и вы получите комбинацию с почти летальным исходом. И не забывайте закусывать, заботливо напоминает таблоид.

Впрочем, The Sun не ограничивается лишь советами. Недавно в издании появилась довольно странная подборка, сделанная фотографом сербского происхождения Буги (Boogie) в Москве. Образ современной столицы он создает, снимая преимущественно людей с тюремными татуировками, многоэтажки на окраинах, участников любительских боксерских поединков. Такая Москва, пожалуй, может привести в замешательство любого футбольного болельщика.

The Times цитирует британскую полицию, которая считает, что болельщикам лучше не демонстрировать английские флаги во время матчей.

Вражда и империализм — именно так, оказывается, местные фанаты могут воспринимать крест святого Георгия, украшающий английский флаг.

Особую осторожность, по мнению полиции, британцам следует проявить в Волгограде, где состоится встреча сборных Англии и Туниса.

Но все же самые неожиданные рекомендации обнаружили читатели специально выпущенной в Аргентине брошюры о русском языке и культуре. Один из разделов называется так: "Что нужно делать, чтобы покорить русскую девушку". Приводится пять советов, как преуспеть на любовном фронте в России. "Русские девушки ненавидят скучных мужчин", — сообщает пункт три. "Не задавай избитых вопросов, будь оригинален", — гласит пункт пять. Потом объяснили, что эта глава попала в брошюру по ошибке.