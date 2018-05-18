ОП получила тысячи жалоб на горячую линию по обращению с отходами

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Общественная палата РФ получила более 8 тысяч обращений на горячую линию по вопросам обращения с отходами производства и потребления, они лягут в основу доклада президенту РФ Владимиру Путину, сообщила пресс-служба палаты в пятницу.

Горячая линия ОП РФ, куда можно пожаловаться на проблемы в сфере обращения с отходами, работает с 19 марта.

"На настоящий момент поступило более 8 тысяч обращений. 70% из них — из Московского региона (город Москва и Московская область). Основная тема обращений — полигоны, загрязняющие воздух, мусоросжигательные заводы", — говорится в сообщении.

ОП РФ отмечает, что с помощью горячей линии были выявлены "наиболее проблемные места": полигон "Воловичи" в Коломенском городском округе (1975 обращений), полигон "Алексинский карьер" в Клинском районе (1307 обращений) и планы постройки мусоросжигательного завода в Республике Татарстан (1341 обращение).

"Значительное количество обращений поступают с жалобами на отсутствие обратной связи. Люди сообщают, что не получают ответа от властей о предстоящих и планируемых работах на объекте, жалуются на то, что власти не слышат их предложения", — отмечают в палате.

В настоящее время палата готовит предложения в рамках поручения президента относительно повышения эффективности мер по обеспечению переработки твердых коммунальных отходов и учета мнения граждан при строительстве объектов переработки.

"Обращения граждан лягут в основу доклада президенту", — обещают в палате.

Общественная палата РФ намерена представить Путину свой проект решения проблемы твёрдых бытовых отходов в стране до 1 августа, также документ будет направлен новому правительству.