Москва встала в девятибалльных пробках в пятницу из-за ливня

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Пробки в российской столице достигли девяти баллов вечером в пятницу из-за ливня, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Сильная гроза началась в Москве днем в пятницу. Как ранее сообщали синоптики, в столице может выпасть до 30% месячной нормы осадков. Гроза, как рассказали в столичном метеобюро, будет продолжаться всю ночь до утра субботы.

Согласно данным сервиса, сильные пробки зафиксированы в центре города на Китайгородском проезде, Новой и Старой площадях, Театральном проезде, Ильинке, Варварке.

Также скорости значительно снижены на садовом кольце на севере, северо-востоке и юго-западе по внешней стороне и на юго-востоке, юге и западе по внутренней стороне. ТТК загружено на севере, северо-востоке, юге и западе по внешней стороне и на юго-востоке и северо-западе по внутренней стороне.

Кроме этого, низкие скорости зафиксированы на МКАД на востоке, юго-западе и севере по внешней стороне и юго-востоке, западе по внутренней стороне.

Ранее в ЦОДД рекомендовали москвичам пересесть на городской транспорт, поскольку на дорогах в столице прогнозировались осложнения из-за ливня и дачных пробок. Также горожанам посоветовали перенести свои поездки на личном транспорте вечером в пятницу на более позднее время после 20.00.