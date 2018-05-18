В Москве автомобилистам порекомендовали перенести поездки на позднее время

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Автомобилистам в Москве рекомендуют перенести свои поездки на позднее время, после 20.00, из-за "дачных" пробок и ливня в городе, сообщили в пресс-службе ЦОДД в пятницу.

В пресс-службе отметили, что в пятницу на дорогах ожидаются затруднения из-за дождя и выезда жителей на дачи.

"Просим жителей столицы по возможности отказаться от поездок по городу на автомобилях либо перенести поездки на более позднее время — после 20 часов. Кроме того, во избежание роста числа ДТП и осложнения дорожно-транспортной ситуации просим автомобилистов быть более внимательными и аккуратными на дорогах", — говорится в сообщении.

Также водителям напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений, а также не парковать свои автомобили вблизи деревьев и крупных рекламных конструкций.