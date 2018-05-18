Россиянам с Байконура выделят средства на покупку жилья на родине

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Живущим на космодроме Байконур гражданам РФ для покупки жилья в России выделят 250 миллионов рублей, говорится в тексте указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

По оценочным данным администрации Байконура, указанным на сайте Роскосмоса, по состоянию на 1 декабря 2017 г. более двух тысяч граждан нуждалось в обеспечении жильем на территории России за счет средств федерального бюджета.

"Обеспечить финансирование расходов, связанных с предоставлением социальных выплат отдельным категориям граждан РФ, подлежащих переселению с территории комплекса "Байконур", для приобретения жилых помещений на территории РФ, выделив в том числе на эти цели в 2018 году из федерального бюджета бюджетные ассигнования в размере 250 млн рублей", — говорится в документе.