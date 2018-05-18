Российские туристы вернулись из ОАЭ с сальмонеллезом

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Роспотребнадзор сообщает, что у российских туристов, отдыхавших в отеле "Sheraton Sharyah Beach Resort & Spa 5*" в эмирате Шарджа (ОАЭ) обнаружена сальмонелла, во время отдыха за медпомощью обращались 36 отдыхающих в этом отеле россиян, сообщается на сайте ведомства.

Роспотребнадзор со ссылкой на информацию Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщает, что среди российских туристов, отдыхающих в этом отеле в первой половине мая, зарегистрировано 36 обращений за медицинской помощью по поводу острого гастроэнтерита, в том числе семь – среди детей. Пострадавшим оказана помощь в объеме, предусмотренном медицинскими страховками.

"Вместе с тем, по результатам лабораторных исследований у больных российских граждан, вернувшихся после отдыха из указанного отеля в городе Казань, обнаружена сальмонелла", — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор подчеркивает, что его сотрудники проводят комплекс мер по недопущению распространения инфекции. Также был направлен официальный запрос в МИД России с просьбой об оказании содействия в получении уточненной информации о состоянии здоровья российских туристов и принимаемых здравоохранением ОАЭ лечебных и профилактических мерах.

Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора.