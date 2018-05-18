Ливень в Москве не повлиял на работу городского транспорта

Пешеходы на улице в Москве во время сильного дождя. Архивное фото

Пешеходы на улице в Москве во время сильного дождя. Архивное фото

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Ливень в российской столице не повлиял на работу общественного транспорта, сообщили РИА Новости в информационном центре транспортного комплекса в пятницу.

Сильная гроза началась в Москве днем в пятницу. Как ранее сообщали синоптики, в столице может выпасть до 30% месячной нормы осадков.

"Метро, наземный транспорт и электрички работают штатно и готовы принять всех желающих спрятаться от непогоды", — рассказали в информцентре.

Ранее москвичам рекомендовали пересесть на городской транспорт из-за грозы.