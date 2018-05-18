Комитет ГД поддержал освобождение самозанятых от выплат НДФЛ в 2019 году

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о продлении на 2019 год освобождения от уплаты НДФЛ выплат и вознаграждений, получаемых самозанятыми гражданами.
Помимо этого, уточняется порядок постановки на учет и снятия с учета в налоговых органах самозанятых граждан. Предусматривается выдача уведомления налогового органа о постановке на учет в качестве самозанятого лица и о снятии с учета такого лица.