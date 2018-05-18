Власти предпринимают меры, чтобы не допустить закрытия аэропорта в Саратове

САРАТОВ, 18 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Правительство Саратовской области предпринимает меры, чтобы не допустить закрытия единственного аэропорта Саратова после объявления АО "Саратовские авиалинии" о возможном прекращении деятельности с 31 мая по требованию Росавиации, заявил в пятницу журналистам зампред правительства области Александр Буренин.

Единственный действующий аэропорт Саратова, открытый в 1931 году как база для сельхозавиации, находится в центре города. "Саратовские авиалинии", которые занимаются авиаперевозками и эксплуатацией этого аэропорта, в четверг сообщили, что по требованию Росавиации руководством компании принято решение об остановке деятельности предприятия с 31 мая и вынужденном увольнении 1200 сотрудников с 18 июля. По данным компании, в своем письме Росавиация призывает авиаперевозчика вернуть своих пассажиров из зарубежных стран до 30 мая.

"Мы взаимодействуем "Саратовскими авиалиниями" и с Росавиацией, чтобы авиасообщение не было прервано, и жители региона не испытывали сложностей", — сказал он.

По словам Буренина, окончательное решение по дальнейшей судьбе компании остается за Росавиацией. При этом он напомнил, что на завершающем этапе находится строительство нового аэропортового комплекса в селе Сабуровка.

Новый аэропорт "Центральный" строится в 30 километрах от Саратова, около села Сабуровка, после окончания его строительства действующий сейчас аэропорт планировалось закрыть. Завершение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в новом аэропорту Саратова запланировано на конец 2018 года, а его запуск — на середину 2019 года.

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля 2018 года пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово". Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.

Росавиация после крушения Ан-148 провела внеплановую проверку авиакомпании, по итогам которой ограничила срок действия ее сертификата эксплуатанта до 27 апреля и направила перевозчику директиву о приостановке полетов на Ан-148. "Саратовские авиалинии" 16 апреля подали в Росавиацию заявку на снятие ограничений срока действия сертификата эксплуатанта, однако ведомство только продлило срок его действия до 30 мая.