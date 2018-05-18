Власти предпринимают меры, чтобы не допустить закрытия аэропорта в Саратове

САРАТОВ, 18 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Правительство Саратовской области предпринимает меры, чтобы не допустить закрытия единственного аэропорта Саратова после объявления АО "Саратовские авиалинии" о возможном прекращении деятельности с 31 мая по требованию Росавиации, заявил в пятницу журналистам зампред правительства области Александр Буренин.
"Мы взаимодействуем "Саратовскими авиалиниями" и с Росавиацией, чтобы авиасообщение не было прервано, и жители региона не испытывали сложностей", — сказал он.
По словам Буренина, окончательное решение по дальнейшей судьбе компании остается за Росавиацией. При этом он напомнил, что на завершающем этапе находится строительство нового аэропортового комплекса в селе Сабуровка.
Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля 2018 года пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово". Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.
Росавиация после крушения Ан-148 провела внеплановую проверку авиакомпании, по итогам которой ограничила срок действия ее сертификата эксплуатанта до 27 апреля и направила перевозчику директиву о приостановке полетов на Ан-148. "Саратовские авиалинии" 16 апреля подали в Росавиацию заявку на снятие ограничений срока действия сертификата эксплуатанта, однако ведомство только продлило срок его действия до 30 мая.