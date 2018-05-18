"Саратовские авиалинии" заявили, что устранили все замечания Росавиации

САРАТОВ, 18 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. АО "Саратовские авиалинии", объявившее в четверг о возможном прекращении деятельности с 31 мая, устранило все нарушения, которые выявила Росавиация в ходе проверок перевозчика после крушения Ан-148 в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы компании.
СМИ в четверг со ссылкой на советника руководителя Росавиации Сергея Извольского сообщила, что недостатки, выявленные Росавиацией в ходе проверок "Саратовских авиалиний", в полном объеме не устранены, при этом перевозчик отчитывался о том, что принимает меры, но не устранил все нарушения.
"Однако информация, представленная Извольским, не соответствует действительности. Со своей стороны "Саратовские авиалинии" предприняли все меры по исправлению в установленный срок всех замечаний Федерального агентства воздушного транспорта. Все несоответствия были устранены, отчеты были приняты Росавиацией и ее подразделениями", — говорится в сообщении.
Росавиация после катастрофы провела внеплановую проверку авиакомпании, по итогам которой ограничила срок действия ее сертификата эксплуатанта до 27 апреля и направила перевозчику директиву о приостановке полетов на Ан-148. "Саратовские авиалинии" 16 апреля подали в Росавиацию заявку на снятие ограничений срока действия сертификата эксплуатанта, однако ведомство только продлило срок его действия до 30 мая.