"Саратовские авиалинии" заявили, что устранили все замечания Росавиации

САРАТОВ, 18 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. АО "Саратовские авиалинии", объявившее в четверг о возможном прекращении деятельности с 31 мая, устранило все нарушения, которые выявила Росавиация в ходе проверок перевозчика после крушения Ан-148 в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы компании.

"Саратовские авиалинии" в четверг сообщили, что по требованию Росавиации руководством компании принято решение об остановке деятельности предприятия с 31 мая и вынужденном увольнении 1200 сотрудников с 18 июля. В компании также заявили, что со своей стороны "Саратовские авиалинии" предприняли все меры по исправлению в установленный срок всех замечаний Росавиации.

СМИ в четверг со ссылкой на советника руководителя Росавиации Сергея Извольского сообщила, что недостатки, выявленные Росавиацией в ходе проверок "Саратовских авиалиний", в полном объеме не устранены, при этом перевозчик отчитывался о том, что принимает меры, но не устранил все нарушения.

"Однако информация, представленная Извольским, не соответствует действительности. Со своей стороны "Саратовские авиалинии" предприняли все меры по исправлению в установленный срок всех замечаний Федерального агентства воздушного транспорта. Все несоответствия были устранены, отчеты были приняты Росавиацией и ее подразделениями", — говорится в сообщении.

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля 2018 года потерпел крушение через несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово". На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.

Росавиация после катастрофы провела внеплановую проверку авиакомпании, по итогам которой ограничила срок действия ее сертификата эксплуатанта до 27 апреля и направила перевозчику директиву о приостановке полетов на Ан-148. "Саратовские авиалинии" 16 апреля подали в Росавиацию заявку на снятие ограничений срока действия сертификата эксплуатанта, однако ведомство только продлило срок его действия до 30 мая.