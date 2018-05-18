Мосгорсуд рассмотрит жалобу на блокировку Telegram 14 июня

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Мосгорсуд назначил на 14 июня заседание, на котором рассмотрит апелляционную жалобу на блокировку в России мессенджера Telegram, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.

"Заседание пройдет 14 июня", — сказали в пресс-службе.

По словам пресс-секретаря Мосгорсуда Ульяны Солоповой, защита оспорила решение, которым одновременно мессенджер был заблокирован, а Роскомнадзор получил право начать блокировку до вступления решения в законную силу.

В апелляционной жалобе защита упирает на следующие доводы: заявление подано неуполномоченным лицом, судом нарушен процессуальный порядок рассмотрения заявления, суд допустил грубейшие нарушения принципа состязательности и права компании на защиту и не обосновал необходимость (соразмерность) вводимых в отношении компании ограничений.

Кроме того, ситуация, считает защита, привела к блокировке миллионов "лишних" IP-адресов, которая "оказала пагубное влияние на широкий круг интернет-сервисов, не имеющих ничего общего с Telegram".

Роскомнадзор через суд добился постановления о блокировке Telegram в России после того, как мессенджер вопреки закону не стал предоставлять ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Аргументацию Telegram, что это технически невозможно, глава Роскомнадзора Александр Жаров назвал лукавством.

Роскомнадзор отмечал, что действия руководства мессенджера угрожают интересам государства и россиян и могут играть на руку террористам, которые, как сообщалось, активно используют Telegram для конспиративного общения.