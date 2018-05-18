Сотрудники "Саратовских авиалиний" не останутся без работы, заявили власти

САРАТОВ, 18 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Сотрудники АО "Саратовские авиалинии", объявившего в четверг о возможном прекращении деятельности с 31 мая по требованию Росавиации, не останутся без работы в случае сокращения, сообщил в пятницу журналистам зампред правительства области Александр Буренин.
Он отметил, что остановка деятельности любого предприятия создает большие трудности для его коллектива и оказывается в зоне повышенного внимания со стороны властей, тем более когда речь идет о крупной компании — авиаперевозчике. "В настоящее время на завершающем этапе идет строительство нового аэропортового комплекса, а это новые возможности и для перевозчика, и для жителей региона", — добавил Буренин.
Действующий аэропорт Саратова расположен в городской черте и имеет ограничения по использованию воздушного пространства. С целью развития инфраструктуры воздушного транспорта в 30 километрах от Саратова, около села Сабуровка, строится новый аэропорт "Центральный", после окончания строительства которого действующий сейчас аэропорт будет закрыт. Новый аэропорт сможет принимать современные типы среднемагистральных и дальнемагистральных воздушных судов.
Росавиация после крушения Ан-148 провела внеплановую проверку авиакомпании, по итогам которой ограничила срок действия ее сертификата эксплуатанта до 27 апреля и направила перевозчику директиву о приостановке полетов на Ан-148. "Саратовские авиалинии" 16 апреля подали в Росавиацию заявку на снятие ограничений срока действия сертификата эксплуатанта, однако ведомство только продлило срок его действия до 30 мая. В четверг "Саратовские авиалинии" сообщили, что по требованию Росавиации руководством компании принято решение об остановке деятельности предприятия с 31 мая и вынужденном увольнении 1200 сотрудников с 18 июля. По данным компании, в своем письме Росавиация призывает авиаперевозчика вернуть своих пассажиров из заграницы до 30 мая.